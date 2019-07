Poliisiksi tekeytynyt mies huijasi häikäilemättömästi iäkkäältä imatralaispariskunnalta yli 6 000 euroa: Teeskenteli tyttären olevan pulassa

Yli 80-vuotias pariskunta joutui kylmäverisen petoksen uhriksi sunnuntaina Imatralla.

Poliisiksi esittäytynyt huijari sai pariskunnan luovuttamaan kaikki käteisrahansa sekä molempien pankkikortit tunnuslukuineen.

Kärsitty vahinko on yli 6 000 euroa.

Poliisi tutkii tapausta virkavallan anastuksena ja törkeänä petoksena.

Kyse näyttää olevan yksittäistapauksesta, sillä muita ilmoituksia ei ole ainakaan toistaiseksi tehty, kertoo rikoskomisario Ari Järveläinen. Mahdollista on sekin, että tapauksia paljastuu myöhemmin lisää.

— Olettaisin, että vastaavia yrityksiä voi olla useita muitakin, Järveläinen sanoo.

”Tyttärenne on pulassa”

Pariskunta saatiin luovuttamaan rahat ja pankkikortit sunnuntaina iltapäivällä tulleen puhelinsoiton perusteella.

Asialliseen sävyyn puhunut mies esittäytyi poliisiksi, ja kertoi puhelimessa pariskunnan tyttären joutuneen pulaan ja rikoksen uhriksi.

Valepoliisin mukaan tyttären pankkiautomaattikortit oli luvattomasti kopioitu, tiedot rikollisilla ja tytär parhaillaan poliisiauton takapenkillä.

Valepoliisin mukaan käynnissä oli operaatio rikollisten kiinnisaamiseksi. Sen mahdollistamiseksi tyttären vanhempien tuli luovuttaa poliisille kaikki kotoa löytyvä käteinen sekä kaikki pankkikortit tunnuslukuineen.

Huijari väijyi lähistöllä

Huijari oli todennäköisesti seurannut uhreja jo jonkin aikaa ja väijyi nytkin lähistöllä. Rahat ja pankkikortit käskettiin nimittäin viemään vanhusten kotikadun varteen noin 50 metrin päähän ja jättämään sinne.

— Sen jälkeen piti palata kotiin ja odottaa muka poliisin lähettämää avustajaa, puuskahtaa pariskunnan hyvin tunteva Jari Nousiainen.

Hätäpäissään pariskunta ei osannut kyseenalaistaa kertomusta, vaan teki työtä käskettyä, puhelun ollessa koko ajan käynnissä ja huijarin ladellessa ohjeitaan.

Karmea totuus paljastui myöhemmin iltapäivällä, kun rouva soitti tyttärelleen kysyäkseen, onko tämä päässyt jo pois poliisiauton takapenkiltä. Tytär oli luonnollisesti yhtenä kysymysmerkkinä.

— Täyttä huijausta kaikki, Nousiainen toteaa.

Pankkikortit kuoletettiin välittömästi. Siitä huolimatta vanhusten tileiltä oli ehditty nostaa rahaa jo tuhansia euroja.

Poliisi ei toimi näin

Ari Järveläinen korostaa, ettei poliisi tai mikään mukaan viranomainen pyydä koskaan missään olosuhteissa rahaa tai pankkikortteja ja niiden tunnuslukuja. Sama koskee pankkia.

— Kyseessä on iäkkäisiin ihmisiin kohdistuva, laajempi valtakunnallinen ilmiö, jonka tavoitteena on kalastella pankkitunnuksia. On näitä joitakin ollut meidänkin alueella, Järveläinen kertoo valepoliiseihin viitaten.

Vuoden sisällä poliisin tietoon on tullut Imatran seudulla ainakin yksi toinenkin tapaus. Silloin hujaus jäi tosin yrityksen asteelle, Järveläinen muistelee.