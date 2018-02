"Tiurusauruksen" suojelumääräyksen poistaminen uhkasi tyssätä alkuunsa — Omistaja tähtää valtavan rakennusmassan purkamiseen Kylmilleen jätetyn Lappeenrannan Tiurun sairaalan rappio kiihtyy. Kaupungin pääosin omistama suojelurakennus uhkaa hajota käsiin. Kai Skyttä Talvi on tehnyt tuhojaan Tiurun sairaalassa. Saimaan puoleisista ikkunoista aukeaa upea maisema.

Tiurusaurus eli hehtaarin verran tyhjillään kumisevia neliöitä kymmenessä kerroksessa rapistuu kiihtyvää tahtia Tiuruniemen rantarinteessä.

Omistaja Seniori Saimaa eli Lappeenrannan kaupunki (omistaa 70 prosenttia) ja Holiday Club Resort (30 prosenttia) nostaa kädet ja haluaa entisen tuberkuloosiparantolan suojelun purkua.

Kaupungin pitäisi pystyä itse toteuttamaan samaa, mitä se edellyttää yksityisiltä suojelurakennusten omistajilta. Mikko Härö

Käyttämättömänä jo vuodesta 2012 mäntymetsässä seissyt rakennus jätettiin kylmilleen vuoden 2016 keväällä.

Lappeenrannan kaupunki on aloittanut kaavamuutoksen valmistelun. Kaava-aloitteen mukaan suojelumääräys pitäisi poistaa.

Päivi Virta-Salo

— Suojelun poistaminen antaisi ihan erilaiset mahdollisuudet hakea yhteistyökumppaneita, kun olisi muitakin vaihtoehtoja kuin säilyttää vanha rakennus, perustelee Seniori Saimaan oto toimitusjohtaja Johanna Alatalo.

Kaava-aloitteelle viranomaisilta kylmää kyytiä

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä kertoo, että asemakaavamuutos suojelumääräyksen poistamiseksi tai lieventämiseksi on alkanut.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvotteluissa tavoite kuitenkin sai kylmää kyytiä.

— Todettiin, että suojelumerkinnän poistamiseen ei ole edellytyksiä. Suojelunäkökulmasta katsottuna suojelun tarkoitus ja arvo ovat ennallaan.

Tällä hetkellä valmistellaan muun muassa rakennuksen käyttöön, toimintoihin ja toteutukseen liittyviä selvityksiä, kertoo Pimiä.

Omistajalla velvollisuus pitää kunnossa

Rakennustutkija Sini Saarilahti Etelä-Karjalan museosta toteaa, ettei rakennuksen tyhjilleen jääminen ole peruste suojelustatuksen purkamiseen.

Saarilahti huomauttaa, että omistajalla on lain mukaan velvollisuus ylläpitää omistamaansa kiinteistöä oli se suojeltu tai ei.

Johanna Alatalo myöntää, että lämmityksen lopettaminen ”on kiihdyttänyt voimakkaasti rapistumista”. Alatalo sanoo, että yhtiö selvitti ennen kylmilleen jättämistä asiaa rakennusvalvonnasta.

— Olemme käyneet rakennusvalvonnan kanssa läpi niitä toimenpiteitä, joita se edellyttää yhtiöltä suojelurakennuksen suhteen.

Mika Strandén Tiurun entinen sairaala on rapistunut vuodesta 2012, kun siinä toiminut turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus muutti Konnunsuolle.

Kaupungin pitäisi olla esimerkkinä rakennusten hoidossa

Osastonjohtaja Mikko Härö Museovirastosta huomauttaa, että kaupungin pitäisi olla esimerkkinä muille rakennusten hoidossa.

— Kaupungin pitäisi pystyä itse toteuttamaan samaa, mitä se edellyttää yksityisiltä suojelurakennusten omistajilta, sanoo Härö.

Härön mukaan on tavallista, että suojelurakennuksia jätetään hoitamatta, korjausvelka kasvaa ja kohta todetaan, että rakennus on purkukuntoinen.

— Rakennusvalvonnan pitäisi valvoa tätä puolta.

Mikko Härö ei tunne Tiurun kaavamuutoksen yksityiskohtia, mutta tietää rakennuksen.

— Tässäkään tapauksessa suojelu tuskin on alueen ja rakennuksen kehittämisen este vaan se, ettei ole taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä.

Härön mukaan mikään suojelupäätös ei ole kiveen hakattu, vaan joustonvaraa tapauskohtaisesti on.

— Suojelu voidaan purkaakin, mutta siihen on oltava todella hyvä perusteet.

Lisärappio ei kasvata massiivista korjaustarvetta

Seniori Saimaan hallituksen puheenjohtaja Timo Hämäläinen heittää yhdeksi vaihtoehdoksi rakennuksen osittaisen purkamisen.

— Jos kokonaisuus olisi selvästi pienempi, olisi siihen helpompaa löytää toimija ja rahoituskin.

Sisällä oleva kosteus ei nyt poistu riittävästi kylmillään olevasta rakennuksesta.

— Tällä lisärapistumisella ei ole jatkokäytön kannalta hirveästi merkitystä sen takia, että korjausvaihtoehdossa joka tapauksessa koko talo-, sähkö- ja viemäritekniikka pitää uusia.

Rakennustutkija Saarilahti harmittelee, että rakennus on nyt luonnonvoimien armoilla.

— Mutta siitä, että on ikkunoita rikki tai että rappaukset putoavat, ei pidä säikähtää. Hurja näkö ei välttämättä tarkoita sitä, että on purkukunnossa, vaan kyse voi hyvinkin olla vain esteettisestä ongelmasta.

Marleena Liikkanen Tiurun sairaala elokuussa 2016, porrastasanne kellarikerroksen ja ensimmäisen kerroksen välillä. Ikkunat on lyöty sisään.





Fakta: Tyhjillään vuodesta 2012

Arkkitehti Jalmari Lankisen suunnittelema Tiuruniemen tuberkuloosiparantola valmistui vuonna 1939. Sairaalatoiminta loppui 1990-luvun alkupuolella.

Joutsenon vastaanottokeskus toimi päärakennuksessa vuosina 1993 — 2012, minkä jälkeen rakennus on ollut tyhjillään.

Lappeenrannan kaupunki ja Holiday Club Resorts perustivat vuonna 2010 Kiinteistö Oy Seniori Saimaan Tiuruniemen alueen kehittämiseksi terveys- ja hyvinvointipalvelujen, loma-asumisen ja matkailun kohteena.

Päärakennus on suojeltu, rakennuksen pääpiirteet pitää säilyttää. Suojelun tavoitteena on säilyttää maakunnallisesti ainutlaatuisen parantolamiljöön henki. Vuoden 2013 kaavan mukaan päärakennukseen voi rakentaa laajennusosia ja potilassiiven päälle saa tehdä lisäkerroksen.

Funkistyylisessä rakennuksessa on noin 200 huonetta. Rakennuskantaa kiinteistöllä on 12 000 kerrosneliötä ja rakennusoikeutta 20 000 kerrosneliötä.

Tyhjän sairaalan ylläpitoon meni lämmitys mukaan lukien 210 000 — 360 000 euroa vuodessa. Lämmitys lopetettiin vuoden 2016 huhtikuussa.

Seniori Saimaan rahoitustarve omistajilta on tänä vuonna noin 97 000 euroa.



Lappeenrannan rakennusjärjestyksen mukaan rakennusta ei saa päästää rapistumaan korjauskelvottomaksi. Suojeltu rakennus on pidettävä kunnossa eikä sen suojeluarvoa saa vähentää. | Anne Kotiharju