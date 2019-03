Laitimon mukaan asiasta on keskusteltu vilkkaasti venäläisessä mediassa.

Imatran kaupunki tiedottaa, että Venäjän rautatiet (RZD), Venäjän liikenneministeriö ja logistiikka-asiantuntijat selvittävät mahdollisuutta käynnistää säännölliset junayhteydet Pietarista Imatralle.

Juna kulkisi Viipurin ja Svetogorskin kautta Suomen puolelle. Suunnitelma vaatisi kuitenkin Svetogorskin rautatieinfrastruktuurin ja rautatieaseman uudistamista. Myös rajatarkastusten suorittaminen olisi mietittävä tarkasti.

Imatralla kannatetaan

Imatran kaupungin yhteysjohtaja Tea Laitimo on suunnitelmasta kuitenkin innoissaan. Hänen mukaansa Imatra antaa mahdolliselle hankkeelle kaiken tukensa. Se on myös osa Etelä-Karjalan liiton hanketta, jossa kaupunki on mukana.

— Toivomme todella, että tästä tulee totta, Laitimo intoilee.

Laitimon mukaan alustavissa laskelmissa matkustajavirraksi on arvioitu miljoona henkilöä.

Tällä hetkellä Pietariin pääsee Allegro-junavuoroilla. Junat lähtevät Helsingistä ja kulkevat Tikkurilan, Lahden, Kouvolan ja Vainikkalan kautta Viipuriin ja Pietariin. Passi ja tullitarkastukset hoidetaan junan kulkiessa ja tarkastukset aloitetaan jo junan lähdettyä Helsingistä tai Pietarista.