Saimaan kanavan huoltotie saa uudet venäläiset liikennemerkit — Suomi maksaa niistä 200 000 euroa

Saimaan kanavan huoltotie saa vuoden loppuun mennessä uudet venäläiset liikennemerkit.

Työt ovat alkamassa aivan näinä aikoina. Uusia liikennemerkkejä tulee yli 300 noin 20 kilometrin pätkälle. Myös tiehen maalattavat merkinnät kuuluvat urakkaan. Niiden tekeminen saattaa siirtyä ensi kesään, sillä syksyn sateissa niitä ei voi toteuttaa.

Urakka maksaa reilut 200 000 euroa ja sen maksaa Suomen valtio eli käytännössä Liikennevirasto. Suomi joutuu avaamaan lompakkoaan, koska Suomen ja Venäjän välisen valtiosopimuksen mukaan tien liikennevalvontavastuu on Venäjän viranomaisilla ja tienpitovastuu suomalaisilla.

Urakan toteuttaa NCC, jolla on myös kunnossapitosopimus huoltotiestä.

Taustalla liikenneturvallisuus

Merkkien asennus on viivästynyt, sillä liikennevirasto sai venäläisen suunnitelman venäjänkielisenä kesäkuussa.

— Sen jälkeen on ollut paljon selvitettävää, urakoitsijan valinnasta ja materiaalien hankinnasta henkilökohtaisiin erikoiskulkulupiin työntekijöille.Venäläisen suunnitelman pohjalta toimitaan, koska siten varmistetaan liikennevalvonnan toimivuus, sanoo liikennejohtaja Jyrki Karhula Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta.

Uusien venäläisten liikennemerkkien taustalla on Saimaan kanavan huoltotien liikenneturvallisuus.

Tiellä on sattunut useita vaarallisia onnettomuuksia. Viimeksi vuonna 2017 bussikolari vaati kolmen ihmisen hengen. Vuonna 2014 lähes samassa paikassa bussiturmassa menehtyi kymmenen ihmistä.

Viime talvena Venäjän viranomaiset rajoittivat yllättäen turistibussien liikkumista vedoten liikenneturvallisuuteen.

Ei ongelmia suomalaisille

Jyrki Karhulan mukaan venäläiset liikennemerkit eivät aiheuta ongelmia suomalaisille.

— Sinne tulee useita erilaisia merkkejä. Suurin ero on varmaan siinä, että nopeusrajoitusmerkkien taustaväri on valkoinen, kun se Suomessa on keltainen.

Liikennemerkkien vaihdoksen taustalla on Venäjän poliisiviranomaiset.

— Heille suomalaiset merkit olivat ongelmallisia ja he pitivät tilannetta Venäjän lakien vastaisina, Karhula taustoittaa.

Venäjä on ilmoittanut tehostavansa huoltotien valvontaa, kun merkit ovat paikoillaan.

Uusi tie Viipuriin suunnitteilla

Liikennemerkkien vaihto saattaa jäädä muutaman vuoden tilapäisratkaisuksi.

Venäjällä suunnitellaan parhaillaan kokonaan uutta huoltotien korvaavaa yhteyttä Nuijamaalta Viipuriin.

— Meneillään on vaihe, jota voi rinnastaa suomalaiseen yleissuunnitelmaan. Teknisesti yleissuunnitelma on lähes valmis ja pian alkaa hallinnollisen käsittelyn vaihe vastaavalla tavalla kuin Suomessakin edetään, Karhula sanoo.

Yleissuunnitelma saa rahoitusta EU:n Pohjoisen ulottuvuuden ohjelmasta. Rahoituksen taustalla on Pohjoismaiden investointipankki NIB.

Kun hallinnollinen käsittely on ohi, edessä on toteuttamissuunnitelman eli suomalaisittain tiesuunnitelman laadinta.

— Hanketta hallinnoivat Venäjän viranomaiset ovat toiveikkaita, että hallinnollinen hyväksymispäätös saadaan vielä tämän vuoden puolella.