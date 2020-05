LAB-ammattikorkeakoulun Turo Kilpeläinen on ollut Suomen nuorin korkeakoulun rehtori jo vuosikymmenen – Jos kasvojani pystyy käyttämään hyödyksi, niin se kannattaa tehdä

Hyvä fiilis. Näin paketoi tunteensa ja tilannekuvan LAB-ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen haastattelun aikana muutamaan kertaan.

Juuri tulleet valtakunnalliset luvut korkeakoulujen tuloksellisuudesta kertovat LABin olevan oikealla tiellä. Korkeakoulu tuottaa toiseksi eniten ylempiä ammattitutkintoja ja sama listasijoitus on myös EU ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrässä. Nämä opiskelijat joutuvat maksamaan lukukausimaksun.

– Ulkopuolisen rahoituksen osuus on kasvanut todella paljon ja julkaisutoiminta on Suomen ykköstä. Paljon hyvää, vaikka muutoksia on tapahtunut paljon.

Palataan toviksi nykyhetkestä muutosten alkutuuliin.

Kaikki uusiksi viikonlopun aikana

Priorisointi. Se on sana, jolla Turo Kilpeläinen kuvaa kulunutta kevättä pitkän pohdinnan päätteeksi.

– Oikeastaan se kuvaa koko lukuvuotta. Syksy meni kahden organisaation yhdistämisessä LABiksi.

Rehtorin näkökulmasta vuoden vaihdetta ja korkeakoulujen fuusiota ennätettiin jo odottamaan.

– Syksy oli henkilökunnalle pitkä, koska täytyi yhä pyörittää vanhaa organisaatiota ja samalla luoda uutta.

Vaikka Saimaan ja Lahden ammmattikorkeakoulut toteuttivat yhteistä korkeakoulutehtävää, toteutustavat olivat varsin erilaisia.

– Nyt piti päättää se tapa, mikä valitaan LABissa ja millä mennään eteenpäin.

Kun vuosi vaihtui ja LAB näki päivänvalon, niin kaikki sujui koronaan asti hyvin.

– Vaikka vielä on asioita, kuten tietojärjestelmien synkronointi, jotka eivät ole valmiita, niin mielestäni toiminta lähti hyvin liikkeelle. Ydinjutut toimivat ja tiedetään suunta, mihin olemme menossa.

Koronan myötä koko opetus jouduttiin siirtämään etäopetukseksi.

– Se oli melkoinen operaatio. Käytännössä yhden viikonlopun aikana kaikki koulutus meni verkkoon.

Asiana verkko-opetus ei ole uusi, ja onhan LABissa oma erillinen verkko-kampus.

– Mittakaava oli aivan uutta ja on koskenut kaikkia. On ollut hienoa nähdä miten muutokset ja tilanteet on otettu vastaan ja menty eteenpäin.

Näivettyykö Lappeenrannan kampus

Lappeenrannan näkövinkkelistä katsottuna voi fuusiossa nähdä myös uhkaavia pilviä tulevaisuuden edessä. Valuuko korkeakoulun kaikki elinvoima mahdollisesti jatkossa Lahteen, joka on vetovoimaisempi kohde?

Ajatus saa Turo Kilpeläisen äänen muuttumaan aavistuksen turhautuneeksi langan toisessa päässä.

– En usko tuollaiseen ajatteluun.

Hänen ajatuksensa on se, että ammattikorkeakoulu toimii aluekehittäjänä.

– Tarkoituksena on tuottaa yrityksille sellaista osaamista, jota ne tarvitsevat kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Hänen mukaansa LAB ei ole ollut missään vaiheessa käpristyvän tai leikkaavan tulevaisuuden keskustelu, vaan se on rakennettu alueiden näkökulmasta.

– Vahvuuksia pitää pystyä vahvistamaan ja yhteiset asiat pitää kyetä tekemään yhdessä. Haluamme kasvaa ja palvella alueiden yrityksiä paremmin.

Tätä ajatusta seuraamalla syntyy Kilpeläisen mukaan työpaikkoja.

– Ja näihin työpaikkoihin meidän opiskelijat valmistuvat. Tämä kun pidetään mielessä, niin ei tarvitse keskustella, että näivettyykö toinen vai kasvaako toinen

Suomen nuorin korkeakoulun rehtori

Jos ei ole LABia vielä iällä pilattu, niin ei ole myöskään Turo Kilpeläistä. 40-vuotias rehtori on ennättänyt jo päälle vuosikymmenen kantaa Suomen nuorimman korkeakoulurehtorin titteliä, ja se hän on edelleen.

Vaikka Kilpeläinen ei koe liikanimeään ristiksi, ei hän panisi pahitteeksi vaikka kruunu siirtyisi seuraavalle.

Nuoresta iästä on monessa kohtaa ollut hyötyä, vaikka rehtoriuran alkutaipaleella saattoi vastaan tulla myös vähättelyä.

– Olen kuitenkin aina suhtautunut asioihin asiakeskeisesti. Pyrkinyt hakemaan ratkaisuja ja saamaan luottamuksen sitä kautta.

Ikä ei ratkaise, mutta nuoresta iästä on saattanut olla hyötyä siltoja ja suhteita rakennettaessa.

– Ammattikorkeakoulun pitää olla matalan kynnyksen organisaatio. Jos kasvojani pystyy käyttämään hyödyksi, niin se kannattaa tehdä. Etenkin opiskelijoiden näkökulmasta hyvä, että olemme helposti saavutettavissa.

Löytävätkö opiskelijat uuden koulun

Korkeakoulujen fuusiossa Kilpeläistä huoletti ennakolta eniten se, että löytävätkö opiskelijat sen.

– Kun uusi amk perustetaan, niin uutta korkeakoulua ei tunne kukaan. Jos koulua ei tunne, ei sinne välttämättä uskalleta tai osata hakea.

Korkeakoulujen hakijamäärät keväältä kertovat, että LABin hakijamäärä kasvoi 22 prosenttia, kun verrataan vuoden takaiseen Lahden ja Lappeenrannan ammattikorkeakoulujen hakijamäärään.

– Rehtori voi olla tyytyväinen. Tulos osoitti, että myös markkinoinnillinen työmme onnistui.

Korkeakouluhakujen, pääsykokeiden ja valmistumisten ohella yksi jokavuotinen keskustelu tuntuu olevan lukuvuosimaksujen ylettäminen myös suomalaisille opiskelijoille.

Turo Kilpeläinen sanoo, että aiheesta on vaikea keskustella. Mielipide hänellä kuitenkin on, ja sen hän kertoo.

– Minun on vaikea nähdä, että korkeakoulujen näkökulmasta lukukausimaksut suomalaisille jollain tavalla helpottaisivat koulujen taloudellista tilannetta.

Nykyisessä systeemissä, jossa periaatteessa kuka tahansa voi suorittaa tohtorin tutkinnon, on paljon hyvää.

– Uskon vahvasti, että on yhteiskunnan edunmukaista antaa kaikille mahdollisuus suorittaa korkeakoulututkinto. Ei jouduta keskustelemaan onko korkeakoulututkinnon kriteeri, se että on riittävästi rahaa.