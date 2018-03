Lämpöpeitto oli syypää: Pettilän 200-neliöisen hirsihuvilan tulipalo sai alkunsa sähkölämmitteisestä huovasta — ”Tarkoituksena oli lämmittää sohvaa” Savitaipaleen Pettilässä helmikuussa palanut hirsihuvila tuhoutui palossa täysin. Lukijan kuva / Ilkka Toivanen Hirsihuvila tuhoutui pahoin. Palon syttyessä rakennuksessa oli ihmisiä, mutta he selvisivät vammoitta.

Savitaipaleen Pettilän hirsihuvilan tulipalon aiheuttajaksi on selvinnyt sähköpeitto.

— Pelastusviranomainen on tehnyt tutkintaa, ja hänen arvionsa mukaan sohvalla oli sähkölämmitteinen peitto ja sen päällä jonkinlainen matto. Epäillään, että tämä on alkanut savuttamaan. Tarkoituksena oli ollut lämmittää sohvaa, kertoo johtava palotarkastaja Simo Viholainen Etelä-Karjalan pelastuslaitoksesta.



Noin 200-neliöinen hirsihuvila paloi Pettilän kylässä helmikuun loppupuolella. Yksityisomistuksessa olevassa rakennuksessa oli palon syttyessä sekä aikuisia että lapsia. Kukaan heistä ei loukkaantunut.



Hirsihuvila tuhoutui palossa täysin. Rakennusta ei käytännössä olisi ollut mahdollista pelastaa, koska se sijaitsee niin kaukana lähimmistä palokunnista, arvioi palomestari Toni Jaako Etelä-Saimaalle helmikuussa. Esimerkiksi Savitaipaleen paloasemalta on kohteeseen runsaan parinkymmenen kilometrin matka.



Palovaroittimen paristot kannattaa aina tarkistaa vapaa-ajanasunnolle mennessä, muistuttaa johtava palotarkastaja Simo Viholainen.

— Tässä Pettilän tapauksessa on mahdollista, että paristot ovat päässeet loppumaan palovaroittimesta.