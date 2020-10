LUT-kauppakorkeakoulu sai historiansa suurimman henkilölahjoituksen: miljoonapotilla myynnin professuuri Lappeenrantaan

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston (LUT) kauppakorkeakouluun perustetaan lahjoitusvaroin myynnin professuuri.

Professuurin avulla halutaan nostaa myynnin yleistä arvostusta niin yhteiskunnallisella kuin yksilötasolla, LUT kertoo tiedotteessaan. Professuuri sijoittuu Lappeenrantaan.

Professuuri perustetaan kauppakorkeakoulun saaman miljoonan euron arvoisen lahjoituksen turvin. Kyseessä on suurin yksittäinen henkilölahjoitus, jonka yksikkö on saanut kohta 30-vuotisen historiansa aikana.

Lahjoituksen tekijät ovat lahtelaiset Jalo ja Anja Paananen. Jalo Paananen on betonirakentamisen kiinnitysratkaisuja myyvän Peikko Groupin perustaja. Paananen perusti aikoinaan myös vientikonepaja Makronin sekä osti ja kehitti Eimo Oy:stä pörssilistatun matkapuhelinkuorien valmistajan.

Jalo Paananen sanoo tiedotteessa, että suomalaisilla on asennevamma myyntiä kohtaan. Niin kauan kuin myyntiä pidetään vain tukitoimintana, Suomi ei voi päästä valloittajaksi maailmankartalle.

– Asennevamma pitää saada kitkettyä pois, Paananen sanoo LUTin tiedotteessa.

Kysely selvitti opiskelijoiden asenteita myyntityöhön

Yksi LUTin tavoitteista on ollut nostaa myynnin arvostusta opiskelijoiden keskuudessa. Tätä varten kauppakorkeakoulussa tehtiin kysely, jolla selvitettiin opiskelijoiden asenteita myyntiä kohtaan. Tiedotteen mukaan tutkimuksen alustavien tulosten perusteella on selvää, ettei suomalaisten myyntitaitoja arvosteta kovin korkealle.

– Myynti tuppaa yhä jäämään lapsipuolen asemaan, vaikka tunnetun sanonnan mukaan myynti on yrityksen tärkein tehtävä. Myynti on koko organisaation, ei vain myyjän tittelillä työskentelevien asia, sanoo LUT-kauppakorkeakoulun dekaani Sami Saarenketo LUTin tiedotteen mukaan.

Saarenkedon mukaan kauppakorkeakoulun saama lahjoitus on merkittävä, sillä ilman sitä myynnin professuuria ja muita myynnin kehittämistä edistäviä töitä ei saataisi rahoitettua.

Peikko aloitti vanhassa navetassa

Deltapalkeistaan ja pilariliitoksistaan tunnettu Peikko Group toimii yli 30 maassa, sillä on 1 800 työntekijää ja liikevaihto on noin 230 miljoonaa euroa. Pääkonttori on Lahdessa.

Anja ja Jalo Paananen ovat tehneet vuosien varrella lahjoituksia muillekin suomalaisyliopistoille. LUT valikoitui tiedotteen mukaan kohteeksi nyt, koska yliopisto on ottanut Paanasten mielestä kiinnostavan kehitysspurtin viime vuosina.

– Emme kuitenkaan kaipaa itse mitään kilven kiillotusta. Haluamme tukea LUT-kauppakorkeakoulua ja koko yliopistoa Suomen nostamisessa takaisin jaloilleen, Paanaset sanovat tiedotteessa.