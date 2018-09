Fantasiamaailmaan sijoittuvan Magic: The Gathering -pelin kortit voivat maksaa tuhansia euroja — Nyt Lappeenrannan peliyhteisö kertoo, mikä Magicissa koukuttaa

Lappeenrantalaiset pelaajat pitävät tärkeänä sitä, että korteilla pelaaminen on sosiaalinen tapahtuma. Pelisessio saattaa venyä viiden tunnin pituiseksi. Myös oman korttipakan kartuttaminen on aikaa ja toisinaan myös paljon rahaa vievä projekti.

Kolme miestä läiskii pöytään kortteja Sammonlahden kirjastossa Lappeenrannassa. Kortteja silmäilemällä käy ilmi, että peli ei ole perinteinen ristiseiska: korteissa on tekstiä, ja niissä esiintyvät kuva-aiheet ovat taidokkaasti toteutettuja ja synkän näköisiä.



Miro Topp, Timo Karhula ja Yrjö Hämäläinen kokoontuvat viikoittain Sammonlahden kirjastolle tai keskustan Me-talolle pelaamaan Yhdysvalloissa 1990-luvulla kehitettyä Magic: The Gathering -fantasiakorttipeliä. Lappeenrannan Magic-ryhmässä on parikymmentä eri-ikäistä pelaajaa 13-vuotiaasta 36-vuotiaaseen.

— Jos pelaajia on paikalla hirveästi, tulee viiden tunnin pelejä, Hämäläinen kertoo.



Nyt kun pöydän ääressä istuu kolme, peli voi olla ohi parissa tunnissa.