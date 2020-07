Lukuisia liikennerikoksia ja varkauksia Lappeenrannassa – Skinnarilasta varastettiin Toyota, Pallosta olutta

Liikennerikokset ja useat varkaudet tiistaina ja keskiviikkona ovat pitäneet poliisin kiireisenä Lappeenrannassa ja Imatralla, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi tiedotteessaan.

Tiistaiaamuna poliisi tavoitti Leiristä kuljettajan, jota se epäilee törkeästä rattijuopumuksesta. Poliisi määräsi hänet väliaikaiseen ajokieltoon.

Päivällä Voisalmessa sattui risteyskolari, jossa pyöräilijä ja autoilija törmäsivät. Tiedotteessa mainitaan, että pyöräilijä on kyseisessä risteyksessä väistämisvelvollinen. Pyöräilijä sai tilanteessa vammoja, jotka tarkistettiin sairaalassa.

Lappeenrannan keskustassa ja Imatran Vuoksenniskalla poliisi tavoitti tiistai-illan ja keskiviikon vastaisen yön aikana kaksi ajokiellossa olevaa kuljettajaa. Heitä poliisi epäilee kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Neljä varkautta yhden yön aikana

Skinnailan Korpimetsänkadulta on varastettu vaaleanruskea Toyota Carina -henkilöauto. Auton rekisteritunnus on ZFO-189. Auto on viety parkkipaikalta tiistain iltapäiväkolmen ja keskiviikkoaamun kello 7.02:n välisenä aikana.

Pallossa Taipalsaarentiellä sijaitsevaan yritykseen on murtauduttu keskiviikkona aamuyöllä kello 3.26. Varkaat saivat saaliikseen olutta. Asiaa tutkitaan varkautena.

Lavolassa on murtauduttu keskiviikon vastaisena yönä kahden yrityksen tiloihin. Omaisuutta on anastettu Moreenikadulla ja Tuomikadulla sijaitsevista yrityksistä.

Poliisi pyytää ilmoittamaan silminnäkijähavainnot ja muut tapauksia koskevat tiedot vihjepuhelimeensa 0295414559 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi.