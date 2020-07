Nuijamaan Laplandia Market sulki ovensa jo toisen kerran tänä vuonna – Kotimaisista asiakkaista ei ollut venäläisturistien korvaajaksi

Nuijamaan Laplandia Market on sulkenut ovensa koronaviruksen seurauksena – nyt jo toista kertaa tänä vuonna.

Ensimmäisen kerran kaupan ovet menivät kiinni maaliskuussa välittömästi sen jälkeen, kun Suomi sulki Venäjän vastaisen rajansa matkustajaliikenteeltä. Liikkeessä oli käynyt lähes yksinomaan venäläisiä asiakkaita.

Toukokuussa myynti aloitettiin jälleen. Toiveena oli, että suomalaisasiakkaat lähtisivät ostoksille, kun raja pysyy turisteilta kiinni.

Puolentoista kuukauden kokeilu ei kuitenkaan kannattanut, joten ovet laitettiin jälleen säppiin kolmisen viikkoa sitten.

– Ihmisiä kävi vähän. Me katsoimme, että se ei ole kannattavaa niillä lisäkuluilla, jotka aiheutimme olemalla auki, yrittäjä Mohamad Darwich kertoo.

Yrityksen sivuilla lukee edelleen, että se olisi auki maanantaista lauantaihin. Se ei pidä paikkaansa.

Mika Strandén Venäläisautot ovat ennen olleet tuttu näky Laplandia Marketin pihalla. Arkistokuva.

Aikaa kaupan kehittämiselle

Laplandia Market sijaitsee Nuijamaalla vain muutaman kilometrin päässä raja-asemasta. Lappeenrannan keskustaan kilometrejä tulee parikymmentä.

Darwich piti kaupan sijaintia suomalaisittain ongelmallisena jo toukokuussa, kun ovia oltiin avaamassa uudelleen. Hän ei uskonut tuolloinkaan suuriin asiakasmääriin.

Yrityksessä on töissä runsaat 60 henkilöä, joista suurin osa on tällä hetkellä lomautettuna.

– Heistä on jäänyt muutama henkilö varaston puolelle, koska meille tulee eri puolilta maailmaa tavaraa, joka on tilattu ajat sitten ennen kuin rajat suljettiin, Darwich kertoo.

Darwich ei lepää laakereillaan, vaikka kaupan ovet pysyvät kiinni. Hän kehittää verkkokauppaa ja muita liiketoiminnan osa-alueita. Muutama yrityksen työntekijä toimii verkkokauppaprojektissa.

– Nyt kun on aikaa, yritämme parantaa kaikkia yksityiskohtia. Tällä hetkellä on kehittämisvaihe.

Anu Kiljunen Venäläisturistit ylittivät rajan Nuijamaalla viimeksi maaliskuussa. Vielä ei tiedetä, milloin se on jälleen mahdollista.

Turisteja saadaan vielä odottaa

Vaikka Laplandia Market onkin nyt kiinni asiakkailta, yrityksellä on jatkuvasti juoksevia kuluja.

– Me pärjäämme toistaiseksi. Totta kai tämä on raskasta, mutta ei sille mahda mitään. Me olemme varmasti yksi firma miljoonista, jotka ovat kärsineet tästä, Darwich puntaroi.

Darwich muistuttaa, kuinka merkittävä taloudellinen tekijä venäläiset turistit ovat olleet Etelä-Karjalassa. Tutkimus- ja analysointikeskus TAKin mukaan itänaapurit ovat jättäneet maakuntaan vuosittain yli 300 miljoonaa euroa.

Darwich uskoo, että kun raja avataan taas venäläisturisteille, se tapahtuu vähitellen. Ensin pääsisivät he, joilla on todistus terveydestään. Pikkuhiljaa liikenne lisääntyisi, kun Venäjän koronatilanne paranee eikä tule toista korona-aaltoa.

– Luulen, että Venäjältä ei tule ihmisiä ennen lokakuuta. Pahimmassa tapauksessa se saattaa mennä jopa vuodenvaihteeseen, Darwich sanoo.