Saimaalle ei ole luvassa tulvaa, mutta kuivuuskin pysyy loitolla — Järvenpinta on lähellä tavanomaista korkeutta

Keväinen vedenpinnan nousu on Saimaalla täydessä vauhdissa. Järvenpinta on noussut yli 20 senttiä kevättalven pohjalukemista. Saimaan pinta on hieman ajankohdan tavanomaisen korkeuden yläpuolella, mutta se on edelleen alempana kuin mihin on useana viime vuotena totuttu.

Johtava vesitalousasiantuntija Jukka Höytämö Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta arvioi, että Saimaan pinta pysyy kesällä keskimääräisen tuntumassa, hieman sen yläpuolella. Kesän sateet vaikuttavat siihen, mikä on tilanne syksyllä.

— Kesä menee kohtuullisella vedenkorkeudella.

20 senttiä nykyistä korkeammalla juhannuksena

ELYn ennusteen mukaan Saimaan pinta nousee juhannukseen mennessä noin 20 senttiä nykyisestä ja lähes 25 senttiä heinäkuun puoliväliin mennessä. Näin käy, jos Vuoksen vesistöalueella sataa touko-kesäkuussa tavanomaisesti.

Jos lähitulevaisuus on normaalia sateisempi, vedenpinta voi nousta 40 senttiä heinäkuulle. Jos on kuivaa, vedenpinnan nousu jää 10—15 senttiin, ja pinta laskee elokuussa nykyiselle tasolle.

Höytämö kertoo saaneensa joitakin yhteydenottoja Saimaan alhaisesta vedenpinnasta. Todellisuudessa pinta ei nyt ole alhaalla, kun tarkastellaan 1800-luvun puolivälistä alkanutta mittaushistoriaa.

12 senttiä keskimääräistä korkeammalla

Vedenpinta oli maanantaina Lauritsalassa 12 senttiä korkeammalla kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Vedenpinnan korkeuslukema oli 75,85 (metriä merenpinnan yläpuolella). Viime kesäkuussa pinta ylitti 76,40:n tason.

Saimaan pinta oli tavanomaista alempana lokakuun alusta maaliskuun loppuun. Nopeasti alkanut kevättulva on korjannut vesivajetta.

Takatalvi nosti sademäärää

Vuoksen vesistöalueella satoi maalis-huhtikuussa tavanomaisesti. 1.—10. toukokuuta satoi jo lähes koko kuukauden sademäärä. Syynä tähän oli toukokuun alun takatalvi, jolloin Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa satoi 40 millimetriä. Etenkin Pielisen pinnan ennustetaan nousevan reilusti.

Tulovirtaama Saimaaseen on ollut huhti-toukokuussa keskimääräistä suurempi.

Saimaan pinnan nousun ennustetaan jatkuvan heinäkuulle asti. Vuoksessa virtaa vettä touko-kesäkuussa 620—670 kuutiometriä sekunnissa.