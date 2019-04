Kerrostalo Vuoksenniskalla hakee tupakointikieltoa parvekkeille: Kiellon tarpeellisuus jakaa asukkaiden mielipiteitä

Parveketupakoinnin kieltoa koskeva hakemus on lajissaan ensimmäinen Imatralla. Yhtiökokouksessa asiasta on jo päätetty, nyt on menossa ympäristötoimen järjestämä kuuleminen.