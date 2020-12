Lappeenrannan koronatartuntojen määrä nousi kolmella 136:een

Etelä-Karjalassa on nyt raportoitu Eksoten mukaan 237 tartuntaa ja THL:n mukaan 241.

Etelä-Karjalassa on todettu kolme uutta koronatartuntaa. Maakunnassa on varmistettu nyt yhteensä 237 koronatapausta, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoo.

Nyt varmistuneet tapaukset ovat maanantailta, Eksoten taulukosta selviää.

Maanantaina koronatestejä tehtiin 248 ja tiistaina 201. Testimäärät ovat nousseet joulun ajasta jolloin testejä tehtiin 82–114 kappaletta päivässä.

Alueellinen koronaryhmä suosittaa eteläkarjalaiset välttäisivät isoja porukoita ja jättäisivät ilotulitteet ampumatta. Ilotulitteisiin liittyy tapaturmien mahdollisuus. Tapaturmat kuormittaisivat terveydenhuoltoa.

Koko maassa 438 uutta tartuntaa

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartan mukaan Etelä-Karjalassa on todettu kolme uutta koronatartuntaa. Koronapandemian alusta lähtien tartuntoja on nyt vahvistettu yhteensä 241.

Kolme uusinta koronatapausta ovat Lappeenrannasta. Lappeenrannassa tartuntojen yhteenlaskettu määrä on nyt 136. Imatralla tartuntoja on todettu 62, Luumäellä 6, Parikkalassa 5, Rautjärvellä 6, Ruokolahdella 10, Savitaipaleella 5 ja Taipalsaarella 9. THL:n listalle ei ole Lemiä, sillä siellä tapauksia on alle viisi.

Koko maassa on raportoitu 438 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 3 988 tartuntaa. Tämä on tasan kaksi tuhatta tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä Suomessa on raportoitu pandemian alusta saakka 35 858 koronavirustartuntaa.

Päivitetty 30.12. kello 12:10: Lisätty THL:n luvut.