Naisen henkilöllisyyttä ei ole saatu lopullisesti varmistettua, mutta poliisilla on siitä vahva käsitys.

Poliisi etsii edelleen Kuutostiellä naisen yli ajanutta. Nainen kuoli Lappeenrannassa tapahtuneessa onnettomuudessa varhain aamulla viime torstaina.

Tuoreeltaan poliisi etsi kahta Venäjälle rekisteröityä säiliöautoa, jotka nähtiin onnettomuuspaikalla tapahtuma-aikaan. Rikoskomisario Matti Raivikko Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että venäläisrekat tavoitettiin raja-asemalta. Kummankaan ei enää epäillä ajaneen naisen yli.

Nyt poliisi pyrkii saamaan kuljettajan henkilöllisyyden selville. Poliisilla on tiedossa tapahtuneen aikaikkuna, joka ei Raivikon mukaan ole "mahdottoman pitkä".

Suomalainen yhdistelmäajoneuvon kuljettaja oli havainnut naisen kävelemässä Kuutostien reunassa Myllymäen liittymän kohdalla. Hän varoitti asiasta toista rekkakuskia, joka paikalle saapuessaan löysi naisen kuolleena ajoradalta. Hätäkeskukseen tapahtuneesta ilmoitettiin kello 4.30:n jälkeen aamulla.

Onnettomus tapahtui Imatran suuntaan johtavalla kaistalla.

Auto törmäsi naiseen

Raivikon mukaan on selvää, että auto on törmännyt naiseen. Siitä ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta, miten tapahtumat ovat edenneet.

Poliisi tutkii tapausta kuolemansyyntutkintana, mutta tapaus täyttää mahdollisesti myös rikoksen tunnusmerkit.

– Varmasti ainakin liikennepakona täyttyy. Mahdollisesti se voi olla myös kuolemantuottamus ja liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Onnettomuudessa menehtyneen naisen henkilöllisyys on Raivikon mukaan lopullisesti varmistamatta. Poliisilla on kuitenkin niin vahva käsitys naisen henkilöllisyydestä, että tämän omaisille on viety kuolinviesti.

Asiasta kertoi ensin Yle Lappeenranta.