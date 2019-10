”Etukäteen oli pelko kiireestä” — Lääkäri Emmi Lind, 27, aloitti vastaanottotyön pahasti ruuhkautuneella Armilan terveysasemalla, jossa tälläkin hetkellä on viiden lääkärin vaje

Lappeenrantaan Helsingistä muuttanut lääkäri Emmi Lind, 27, aloitti työnsä Armilan terveysasemalla haastavaan aikaan pari kuukautta sitten. Kiireetöntä hoitoa tarvitsevien potilaiden jonot olivat venyneet pitkiksi, ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) odotti Lindiä ja seitsemää muuta nuorta lääkäriä töihin lappeenrantalaisille terveysasemille.



Erikoistumiskoulutusjaksolla työskentelevä Lind on saanut aloittaa työnsä rauhassa, pidennetyillä vastaanottoajoilla ja tutorlääkärin tuella. Lyhyessäkin ajassa hän on kuitenkin huomannut terveysaseman lääkäreiden kiireen ja sen seuraukset.

— Kun lääkäreitä on liian vähän, ei ole antaa potilaille aikoja. Sitten, kun potilaalle viimein saadaan sovittua lyhyt aika, potilas toki haluaa kertoa kaikki ongelmansa samalla kertaa. Siinä on vaikeaa hahmottaa kokonaisuutta ja sitä, että mihin asiaan kannattaa lyhyessä ajassa tarttua, Lind kertoo.



Lindin vastaanotolla käy 7—8 potilasta päivässä, mikä on hänen mukaansa kohtuullinen määrä. Kokeneemmat lääkärit kuitenkin ottavat enemmän potilaita vastaan, Lind pohtii.

— Minulla oli etukäteen pelko terveyskeskusten kiireestä ja siitä, että joissain paikoissa pitää jopa laittaa useampi potilas samaan aikaikkunaan, koska ei ole antaa muita aikoja ja hoidon tarpeessa arvioidaan, että asia pitää hoitaa tietyn ajan puitteissa. Minun kokemukseni kuitenkin ovat olleet pääsääntöisesti hyviä.