Etelä-Karjalan ulosottovirasto myy maakuntagallerian yläkerran saunatilat Lappeenrannan keskustassa

Kohde on nettihuutokaupassa, mutta siitä voi myös jättää sitovia ostotarjouksia kirjallisesti.

Etelä-Karjalan ulosottovirasto on pannut myyntiin Lappeenrannan maakuntagallerian ylimman kerroksen saunaosaston ja kattoterassin. Kohde on ulosmitattu. Maakuntagallerian ylimmässä kerroksessa on 137 neliön suuruiset saunatilat sekä 50 neliön kattoterassi.

Kohteesta käynnistettiin nettihuutokauppa maanantaina Huutokaupat.com -sivustolla. Huutokauppa kestää 12. joulukuuta saakka. Tiloista järjestetään esittely 4. joulukuuta kello 11.

Nettihuutokaupassa saunatiloista on toistaiseksi tehty yksi tuhannen euron tarjous. Mikäli tarjousta haluaa korottaa, korotuksen on oltava vähintään tuhannen euron suuruinen.

Netissä tehty korkein tarjous ei ole automaattisesti kaikkein korkein tarjous. Johtava kihlakunnanvouti Nina Wiberg kertoo, että kohteesta voi jättää ulosottovirastolle myös sitovia kirjallisia ostotarjouksia.

Paikkakunnan käypä hinta ohjenuorana

Toisin kuin monesti luullaan, ulosottovirasto ei hyväksy alihintaisia tarjouksia. Wiberg muistuttaa, että jos tarjoukset jäävät selvästi alle paikkakunnan käyvän hinnan, niitä ei hyväksytä.

Jos määräajan päätyttyä ulosottovirasto on saanut useita samansuuruisia ostotarjouksia, tarjouksen tehneille varataan mahdollisuus korottaa aiempia tarjouksiaan.

Vuonna 2007 valmistuneessa maakuntagalleriassa on liike- ja toimistotiloja. Talon ylimpään kerrokseen rakennettiin edustussaunatilat. Vuonna 2008 saunatiloissa oli tulipalo, jonka todennäköisimpänä syynä oli terassilla palanut kynttilä tai ulkotuli.