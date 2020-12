Kasukkala saa uuden kevyen liikenteen väylän koulun kohdalle. Rakentamisrahaa varataan valtion budjetista 370 000 euroa.

Summa on osa joulun alla jaettavaa jakovaraa, joka kuuluu valtion ensi vuoden budjettiin.

Kasukkala valikoitui Lappeenrannassa rahoitettavaksi hankkeeksi, koska se on ollut pitkään esillä.

– Se nimenomaan parantaa koululaisten liikkumista Kasukkalan koulun läheisyydessä ja Kasukkalan kylän alue tulee turvallisemmaksi, kertoo kansanedustaja ja eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen (kesk.).

Koulun edustalla liikkuu Torniaisen mukaan kiviteollisuuden raskasta liikennettä ja rekkaliikennettä, joka kulkee Vainikkalaan junaradan yhteyteen. Myös henkilöautoliikennettä on paljon.

Rakentamaan ensi vuonna

Rakentamisen on tarkoitus alkaa ensi vuonna. Torniainen kertoo keskustelleensa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa hankkeesta, johon on olemassa valmis suunnitelma Kasukkalan Talpionmäentien ja Latutien osuudelle.

– Sen kokonaiskustannus on 840 000 euroa. Tällä hetkellä kriittisin kohta on koulun kohta ja sen kustannusarvio on 200 000. Siksi on minusta hyvä, että siihen saatiin rahaa 370 000, jolloin saadaan koulun kohta tehtyä ja pystytään myös jatkamaan suunnittelua ja valmiutta toteutukseen koko matkalle.

Kanavan sulkuihin 95 miljoonaa

Yksityisteiden parantamiseen osoitetaan valtakunnallisesti 30 miljoonaa euroa.

Perusväylänpidon nettomääräraha on noin 1,4 miljardia euroa. Siihen sisältyy Torniaisen mukaan parlamentaarisen työryhmän esityksen mukainen 300 miljoonan euron pysyvä tasokorotus.

Etelä-Karjalan tulevia väylähankkeita ovat muun muassa Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen, jonka kustannusarvio on 95 miljoonaa, ja Joutseno-Imatra-välin kaksoisraiteen rakentaminen, jonka käynnissä oleva hanke saa loppurahoituksen ensi vuonna.

– Kaksoisraiteen lisärahoitus on yhteensä 30 miljoonaa. Sillä saadaan koko ykkösvaihe eli Luumäki-Imatra valmiiksi ja siitä nimenomaan Joutsenon ja Imatran väli, Torniainen kertaa.

Ensi vuonna saadaan kunnostettua myös Lappeenrannan Ylämaantietä välillä Sipari–Pulsa.

Juttua muokattu 12.30: Lisätty maininta Torniaisen varapuheenjohtajuudesta.