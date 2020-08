Nuhanenällä ei ole asiaa päiväkotiin ennen oireiden helpottamista, Armilassa käydään koronatesteissä koko perheen voimin

Pienen lapsen nenä vuotaa. Se voi olla merkki koronaviruksesta, kausiflunssasta tai lievästä allergiasta. Voiko hän mennä päiväkotiin ja huoltaja lähteä töihin?

Lappeenrannan vs. varhaiskasvatusjohtaja Mirva Nousiaisen mukaan perheet ja kasvattajat ovat syksyllä haastavan tilanteen edessä, kun pitää arvioida, milloin lapsi ei voi osallistua varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen.

– On tehtävä tapauskohtaista harkintaa, ja ohje on aika tiukka. Se tulee varmasti alkusyksynä puhuttamaan. Pääohje on se, että varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena, Nousiainen kertoo.

Myös lapset herkästi koronatestiin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriö päivittivät viime viikolla suositusta opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Nousiaisen mukaan suositus on hyvin samankaltainen kuin keväällä, mutta se on tarkentunut esimerkiksi testauksen osalta.

– Oireellisen tulee hyvin herkästi hakeutua testiin. Jos tulos on negatiivinen ja oireilu vähenee, lapsi voi palata hoitoon, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet, Nousiainen kertoo.

Sama ohjeistus pätee, jos lapsi kärsii allergiasta.

– Jos oireet selvästi helpottavat allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi palata varhaiskasvatukseen.

Imatralla linja on sama

Imatran varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö Minna Leinosen mukaan myös Imatralla edetään ministeriön ja THL:n ohjeistuksen mukaisesti.

– Nuhaisuudesta ja allergioista olemme keskustelleet kovasti, ja pienistäkin oireista olemme kotiin yhteydessä. Tämä on hyvin haastava tilanne myös varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Koska meillä ei ole terveydenhuollon alan osaamista, meidän on hyvin vaikeaa määritellä, millaisesta nuhasta on kysymys, Leinonen kommentoi.

Riitta Ketola Suosituksen mukaan flunssaoireista lasta ei tule viedä päiväkotiin. Kuvituskuva.

Viime viikolla noin 400 testiä

Testaaminen on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ja huoltajien vastuulla. Eksoten ylilääkäri Sami Raasakka kertoo, että myös pieniltä lapsilta otetaan koronanäytteet pienienkin oireiden takia.

Armilan koronanäyteenottopisteessä on Raasakan mukaan otettu viime viikon aikana kaikki asiakasryhmät mukaan lukien noin 400 testiä. Näyteenotossa on käynyt muun muassa kokonaisia perheitä.

– Lisäksi on ollut yksittäisiä pieniä lapsia, jotka ovat saaneet päivähoidon puolelta ohjeistuksen. Jos sillä puolella huomataan, että oireita on, tulee herkästi passitus näytteenottoon, mikä on aivan oikea periaate, Raasakka sanoo.

Seuraavana päivänä luotettavin tulos

Raasakka muistuttaa, että lapsilla oireet usein tulevat ja menevät, mutta oireiden pitkittyessä testi kannattaa ottaa. Vaikka lapsella ei olisi todettuja allergioita tai muuta räkäisyyden selittävää taustaa, voi nuhaisuuteen kokeilla Raasakan mukaan myös allergialääkettä.

– Jos kyse on allergisesta nuhasta, vaikutus on selkeä, mutta infektio-oireeseen lääke ei auta. Jos vielä seuraavana päivänä nenä on tukkoinen ja on selvästi räkätautinen, niin silloin on paras hetki ottaa se näyte. Tutkimustenkin mukaan vuorokausi oireiden alkamisesta testi alkaa olla luotettavimmillaan.

Koronavirusnäyte otetaan lapselta samalla tavalla kuin aikuiselta, eli näytetikulla nenänielusta sieraimen kautta. Tämä vaatii hoitajilta erityistä ammattitaitoa.

– Näytteenottaminen pieneltä lapselta on oma taiteenlajinsa. Meidän hoitajat pyrkivät sen tekemään mahdollisimman hellävaraisesti ja yhteisymmärryksessä, Raasakka kertoo.