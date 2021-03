Lappeenrannan keskustassa alkaa ensi viikolla ilmainen pysäköinti ensimmäisen puolen tunnin ajalta. Williparkki muuttaa lyhytaikaisen kadunvarsipysäköinnin ilmaiseksi koronarajoitusten ajaksi. Williparkin pysäköintihalleja puolen tunnin ilmaisuus ei koske.

Ilmaisen pysäköinnin saa ainoastaan, jos käyttää mobiililaitteen pysäköintisovellusta.

– Puolen tunnin ilmainen pysäköinti alkaa heti, kun saamme mobiilioperaattoreidemme kanssa sovittua järjestelyt. Meillä on neljä toimijaa, joista kolme on sanonut, että he tarvitsevat päivän varoitusajan ja yksi tarvitsee viikon. Tämän vuoksi tarkkaa aloituspäivämäärää ei voi vielä sanoa, mutta se on 22. päivä alkavalla viikolla, kertoo Lappeenrannan toimitilojen (Lato) toimitusjohtaja Mikko Hietamies. Williparkki on Laton tytäryhtiö.

Hietamies arvelee, että puolen tunnin ilmaisuuden sitominen mobiilisovelluksen käyttöön aiheuttaa sanomista. Hietamies kuitenkin perustelee käytäntöä sillä, että ilmaisen pysäköinnin käyttöönotto on nopeampaa, kun se koskee vain pysäköinnin maksamista mobiililaitteella.

– Aika monet etuisuudet kuten erilaiset bonuskortit toimivat nykyään mobiilisovelluksella, ja mikäli haluaa sellaisen saada pysäköinnistään, pitää puhelimeen ladata yksi käyttämistämme järjestelmistä, Hietamies sanoo.

Kokeilu kesäkuun loppuun

Lappeenrannan kaupungin paikoilla pysäköivistä suurin osa maksaa Hietamiehen mukaan edelleen parkkimaksunsa perinteisillä tavoilla eli kolikoilla ja pankkikorteilla niissä paikoissa, joissa se on mahdollista.

Kokeilu kestää kesäkuun loppuun asti. Hietamies arvioi, että Lappeenrannan kaupunki menettää kokeilun vuoksi 10 000–11 000 euroa parkkimaksuja. Se on saman verran kuin viime keväänä koronarajoitusten aikana menetetty pysäköintimaksuista jäämättä saatu summa.

– Omistajaohjaaja velvoittaa meitä seuraamaan ilmaisen pysäköinnin tuloksia. Miten tuloksia mitataan, on vielä avoinna, mutta luulisin, että Lakesin yrittäjäyhdistyksiltä saamme varmaankin tietoa kokeilun vaikutuksista, Hietamies sanoo.

Pyynnön keskustan ilmaisen pysäköinnin selvittämisestä teki kaupunkikehityslautakunta.

Lautakunta toivoi elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan selvittävän mahdollisuudet järjestää koronarajoitusten ajaksi maksuton pysäköinti keskustan kadunvarsipaikoilla ja/tai pysäköintilaitoksissa ensimmäisen 30 minuutin ajaksi, koska yritykset ovat suurissa vaikeuksissa. Pikaisen pistäytymisen lisääminen helpottaisi kurjasta tilanteesta selviytymistä, perustelee lautakunta.