Noin 50 testataan päivittäin, kun rajan ylittäjiä on vuorokaudessa yli 200. Suurin osa ylittäjistä on rekkakuskeja.

Lappeenrannan Nuijamaan rajanylityspaikalla kaksi henkilöä on kieltäytynyt koronatestistä viime viikon maanantain jälkeen. Näin kertoo Eksoten tilannekuvatyöryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula sähköpostissa.

Karhulan mukaan Nuijamaan rajalla testataan päivittäin noin 50 henkilöä. Positiivisten näytteiden osuus on 1–2 prosenttia, kun muualla Etelä-Karjalassa vastaavana aikana testatuista 4–5 prosenttia on antanut positiivisen näytteen.

Testistä kieltäytyneisiin ollaan yhteydessä rajan terveysneuvonnasta seuraavana päivänä.

Vaalimaa otti pakkotestauksen käyttöön

Nuijamaan rajalla ei ole koronan pakkotestausta. Sen sijaan Vaalimaan rajanylityspaikalla, Helsingin satamissa ja Helsinki–Vantaan lentoasemalla pakkotestaus on ollut voimassa viime torstaista lähtien maaliskuun loppuun asti.

Karhula kertoo, että Nuijamaan poisjäänti pakollisista testauksista perustuu Eksoten Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) antamaan lausuntoon. Eksote ilmoitti aluehallintovirastolle viime viikon alussa, ettei pakkotestaus ole Nuijamaalla tarpeen.

AVI oli tehnyt niin sanotun massapäätöksen maahantulijoiden pakollisesta terveystarkastuksesta, jonka osana voi ottaa myös koronavirustestin.

Koronatestiltä välttyy, jos maahantulijalla on esittää todistus negatiivisesta koronavirustestistä, joka on otettu kolmen päivän sisällä. Myös todistus puolen vuoden sisällä sairastetusta koronataudista hyväksytään, jos todistus on luotettava.

THL oli sitä mieltä, että Nuijamaa kuuluisi massapäätöksen piiriin. Eksoten oma arvio painoi kuitenkin AVIn arvioinnissa enemmän.

Kai Skyttä Hiljentyneen rajan ylittää päivittäin parikolmesataa ihmistä, joista suurin osa on rekkakuskeja. Kuva tammikuulta.

Etelä-Karjalan tartunnat kotoperäisiä

Tuula Karhula toteaa, että koronatartunnat ovat Etelä-Karjalassa hyvin kotoperäisiä. Tartuntatautityö kannattaa tämän takia keskittää muualle kuin rajalle.

– Jos AVIn päätöstä sovellettaisiin ja joku rajalla kieltäytyisi testistä, olisi rajalta otettava yhteys tartuntataudeista vastaavaan lääkäriin. Tämä joutuisi esimerkiksi määräämään testiin tai päättämään poliisilta pyydettävästä virka-avusta. Tuo työ kuormittaisi tartuntatautilääkäriä, jonka työpanos on tehokkaammassa käytössä muualla.

Etelä-Karjalassa tartuntatilanne on hälyttävä ja sairaala ylikuormittunut.

Päivittäin parikolmesataa rajanylitystä

Nuijamaan rajanylityspaikan rajanylitykset Suomeen päin vaihtelivat päivittäin viime viikolla 249:n ja 352:n rajanylityksen välillä.

Kaakkois-Suomen Rajavartioston antamien tietojen mukaan rajanylittäjistä oli suomalaisia päivittäin 19–58, venäläisiä 226–298 ja muita 3–19.

Luvuissa on mukana sekä henkilö- että raskas liikenne. Rajanylittäjistä pääosa on ollut tavaraliikenteen kuljetushenkilöstöä, joilta testiä ei ole vaadittu.