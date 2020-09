Armilan drive in -koronanäytteenoton paikka ja ajosuunta muuttuvat tiistaina – Testituloksen saamisessa menee nyt 1–3 päivää

Lappeenrannan Armilan drive in -koronanäytteenottopiste siirtyy väljempään tilaan tiistaina 8. syyskuuta. Asiasta tiedottaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote).

Jatkossa näytteenottoon ajetaan Lepolankadun kautta. Lappeenrannan drive in -näytteenotto on avoinna ajanvarauksella joka päivä kello 8–16.

Eksote aloitti torstaina 3. syyskuuta koronanäytteenoton drive in -pisteessä Honkaharjun terveysasemalla Imatralla. Näytteenottopiste sijaitsee Honkaharjun sairaalan alapuolella olevalla parkkialueella, oikealla puolella tietä. Siniset opasteet ohjaavat näytteenottopisteeseen.

Drive in -näytteenottopiste on Honkaharjussa avoinna arkisin klo 8–14.30 ja toimii ajanvarauksella.

Drive in -näytteenotto on tarkoitettu autolla liikkuville näytteenottoon tulijoille, ja näyte otetaan potilaan istuessa autossa.

Eksoten mukaan testitulos valmistuu tällä hetkellä 1–3 päivässä.

Oirearvio ensin netissä

Eksote suosittelee, että ennen soittamista koronavirustartuntaa epäilevä täyttää oirearvion Omaolo-palvelussa osoitteessa omaolo.fi. Palvelun koronaoirearviossa on nyt oireista riippuen mahdollista varata aika näytteenottoon Honkaharjun ja Armilan terveysasemille.

Jos Omaolon oirearvio ei anna oikeutta ajanvaraukseen, voi arvion kuitenkin lähettää ammattilaiselle, joka ottaa yhteyttä.

Koronatestin vastauksen voi katsoa sähköisen asioinnin kautta Omakanta-palvelusta, jonne laboratoriotulokset päivittyvät reaaliaikaisesti. Eksote ottaa puhelimitse yhteyttä ja kertoo jatkohoito-ohjeet vain silloin, jos testitulos on positiivinen.

Omakanta-palvelussa näkyvät 10–18-vuotiaiden lasten tulokset, jos lapsella on henkilökohtaiset pankkitunnukset tai muu tunnistautumismenetelmä käytössään. Ellei tuloksia pääse tarkastamaan Omakannan kautta, voi kolme päivää testin jälkeen soittaa omalle hyvinvointi- tai terveysasemalle tiedustellakseen testitulosta.

Alle 10-vuotiaiden lasten tulokset näkyvät huoltajan Omakannan kautta.

Flunssaoireisena ei töihin tai kouluun

Eksote muistuttaa, että sekä lasten että aikuisten tulee pysyä kotonaan, jos heillä on lieviä flunssaoireita. Jos aikuisella on koronavirusinfektioon viittaavia oireita, on koronatestiin hakeutuminen on erittäin tärkeää.

Eksoten kiireettömille vastaanottoajoille voi saapua vain, jos ei ole hengitystieinfektio-oireita. Jos on lieviäkin flunssaoireita, tulee vastaanotolle ottaa yhteyttä puhelimitse.

Eksote painottaa, että aikuiset eivät voi noudattaa testitulosta odottaessaan alle 12-vuotiaita lapsia koskevaa ohjetta. Lasten koronavirusohjeistusta muokattiin testitulosten aiemman pitkän viiveen vuoksi.

Ohjeen mukaan lapsen voi viedä päivähoitoon tai hän voi mennä kouluun, kun hän on ollut kaksi päivää oireeton. Jos lapselle tehty koronavirustesti on todettu negatiiviseksi, hänet voi viedä hoitoon myös lieväoireisena, kun tauti on paranemassa ja yleisvointi hyvä.

Eksote toivoo, että ihmiset lataisivat THL:n julkaiseman Koronavilkku-sovelluksen ensisijaisesti käytettävään matkapuhelimeensa.