Beethovenin tuotannossa on yhtymäkohtia jopa eteläkarjalaiseen metallimusiikkiin – Lemin musiikkijuhlilla kumarretaan tänä kesänä säveltäjämestarin sankarilliselle tuotannolle ja kuunnellaan myös kantria ja tangoa

Lemin perinteisten musiikkijuhlien ohjelmisto on julkistettu kokonaisuudessaan. Heinä- ja elokuun vaihteessa järjestettävä viisipäiväinen tapahtuma tarjoilee paitsi aimo annoksen klassista musiikkia myös kantria ja tangoa lappeenrantalaisten yhtyeiden tulkitsemana.

Tapahtuma järjestetään 37. kertaa.

Tänä vuonna musiikkijuhlien teemana on saksalaisen säveltäjän Ludwig van Beethovenin tuotanto. Säveltäjämestarin syntymästä tulee kuluneeksi 250 vuotta, ja sen kunniaksi juhlien vieraat pääsevät tutustumaan Beethovenin sävellysuraan kolmen konsertin kautta.

– Beethoven oli ainutkertainen säveltäjä. Hänen tuotantonsa on varsin monimutkaista, paikoin jopa rajua, ja haastaa kuulijansa, kuvailee musiikkijuhlien uusi taiteellinen johtaja, basso Erik Rousi.

Beethovenia kolmessa konsertissa

Ensimmäisessä Beethoven-konsertissa tarjoillaan esimerkiksi kaksi pianosonaattia, joista tunnetuin lienee Kuutamo-sonaatti. Laulusta vastaa Rousi ja pianoa soittaa Johannes Piirto.

Toisessa konsertissa Kummitus & Arkkiherttua kuullaan Suomen kansallisoopperan konserttimestaria, viulisti Jukka Merjasta, Helsingin kaupunginorkesterin soolosellistiä Tuomas Ylistä ja Wienissä asuvaa pianisti Justas Stasevskija.

Kolmas konsertti, C-duurimessu op. 86, pitää sisällään kuoro-osuuksia. Mukana ovat muun muassa Etelä-Karjalan kamariorkesteri ja Helsingin kamariorkesteri.

– Erityisesti kuullaan teoksia Beethovenin sankarilliselta kaudelta, jolloin hän teki rohkeita ja näyttäviä sävellyksiä. Sellaisen musiikin luulisi sopivan Etelä-Karjalaan, josta tulee tunnettuja metallimusiikkiyhtyeitä, Erik Rousi arvelee hymyssä suin.

Beethovenia työhaalareissa

Lapsille on musiikkijuhlissa tarjolla oma ooppera, joka on lyhennetty suomenkielinen versio italialaisen säveltäjän Gioachino Rossinin Tuhkimo-oopperasta. Luvassa on elämänmyönteinen tytön kasvutarina huumoria unohtamatta.

Perinteiseen tapaan Lemin musiikkijuhlilla kuullaan myös kevyempää musiikkia. Kantria ja bluegrassia soittava yhtye Bandit Queens on kotoisin Lappeenrannasta.

Tangon pyörteisiin kuulijat puolestaan johdattelee vuoden 1988 tangokuningatar Kirsi Rissanen lappeenrantalaisen naiskokoonpanon Marttyyrien säestämänä.

– Aiempien vuosien tapaan haluamme pitää Lemin musiikkijuhlat kaikkien lemiläisten ja kesäasukkaiden tapahtumana, johon on helppo ja mukava osallistua. Musiikkia voi tulla kuuntelemaan vaikkapa työhaalareissa, taiteellinen johtaja Erik Rousi vinkkaa.

Lemin musiikkijuhlat järjestetään 29.7.–2.8.