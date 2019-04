Valtion luonnonsuojelualue Suur-Saimaan Värrätsaaressa on saamassa lisää hehtaareja. Taipalsaaren kunta suunnittelee omistamansa 6,5 hehtaarin suuruisen palstan tarjoamista Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan (Metso).

Osa palstan alueesta on yleiskaavan mukaan arvokasta harjualuetta, ja palsta rajautuu valtion luonnonsuojelualueeseen. Palstan puusto on suhteellisen vanhaa ja sen hakkuuttaminen olisi haasteellista. Alueella oleva lomarakennuspaikka on tarkoitus siirtää muualle joko saman tai toisen kaavan alueelle.

Valtio on maksanut Metso-ohjelmaan osallistuville maanomistajille korvauksena keskimäärin vajaat 5 000 euroa hehtaarilta.

Kunnanhallitus esittää Värrätsaaren pastan tarjoamista Metso-ohjelmaan. Tekninen johtaja valtuutetaan hoitamaan asian käytännön järjestelyt.