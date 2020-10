Etelä-Saimaa kertoi, mitä 1950-luvulla Australiaan muuttaneille Tarjavaaroille kuuluu nyt. Edellisen kerran perhettä haastateltiin ennen heidän lähtöään.

Tämä juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa ensimmäisen kerran 4.12.1957.

Ankean ajan seuraus:

Uuteen kotiin kengurujen maahan

Siirtolaiskuume korkealla L:rannassa

Asuminen Suomenmaassa ei maistu aina mansikalta. Tähän ovat vaikuttamassa monet eri syyt – verorasitus painaa hartioita, eläminen on kallista, työttömyys kurkistelee peikkona nurkan takaa.

Hyvänlainen annos mustikan makua on niidenkin lappeenrantalaisten hampaankolossa, jotka ensi keskiviikkoaamuna nousevat Lappeenrannan asemalta junaan aloittaakseen viisi viikkoa kestävän matkan kohtia Australiaa ja uusia asuinsijoja.

– Lähtöajatus on elänyt itämisasteella meidän perheessä jo kahden vuoden ajan. välillä kokonaan unohduksissa, välillä taas voimakkaampana, kertoi kirvesmies–konepuuseppä Sulo Tarjavaara, eräs kengurujen maahan matkansa suuntaavista, lehtemme edustajalle.

– Lopullisen päätöksen teimme keväällä. Ei siinä muu auta kun työtilaisuudet ovat menneet niukoiksi eikä tulevaisuus täällä näytä kovinkaan lupaavalta. Päätöksen tekemistä olivat osaltaan auttamassa Australiasta tänne saapuneet tiedot hyvistä työmahdollisuuksista.

Kisällinä matkaan

Tarjavaaran perhe on seitsenhenkinen. Isä on nyt 36-vuotias ja vanhin lapsista neljäntoista.

– Lapset ovat kaikki poikia, virkkoi rouva Sylvi Tarjavaara hymyillen. Neljä heistä on jo kouluiässä, nuorin on kahden ja puolen vuoden.

Sulo Tarjavaara ei lähde etsimään maapallon toiselta puolelta uutta kotia sattumanvaraisesti. Hänellä on pätevä ammatti takanaan – hän on osaava kirvesmies ja konepuuseppä, puusepän ammatista hänellä on kisällin paperitkin taskussaan. Viime kesänä Aravan lopputarkastuksen läpikäynyt omakotitalo on paras esimerkki perheen pään ammattitaidosta.

– Rakensimme tämän talon oikein itseämme varten. Oman orren alle muutimme jo kolme vuotta sitten emmekä silloin edes osanneet ajatella siirtolaiseksi lähtöä, oma koti oli silloin kaikki kaikessa.

Yhä kiristyvä tilanne johdatteli kuitenkin Tarjavaarojen ajatukset uusille urille.

"Ei työttömyystöistä saadulla palkalla..."

Sulo Tarjavaaran ja hänen perheensä päätös Australiaan siirtymisestä on syntynyt perusteellisen puntaroinnin tuloksena. Eräänä syynä putkahtaa esille lasten tulevaisuus – he ovat juuri sitä ikäluokkaa, jonka taistelun leivästä onkin laskettu muodostuvan entistä tiukemmaksi.

Jokaisen täytyisi saada ammattiaan vastaavaa työtä nimenomaan vapailla työmailla. Ei työttömyystöistä saadulla palkalla elätetä seitsenhenkistä perhettä. — Sulo Tarjavaara

– Olen sitä mieltä, että jokaisen täytyisi saada ammattiaan vastaavaa työtä nimenomaan vapailla työmailla. Ei työttömyystöistä saadulla palkalla elätetä seitsenhenkistä perhettä. Ja tilanne on sikäli nurinkurinen, että työtilaisuudet vähenevät juuri talvella, jolloin perheen kulutus on suurimmillaan.

Ensimmäinen ulkomaanmatka

Sulo Tarjavaara on syntyisin lappeenrantalaisia – tänne jäävät läheisistä äiti ja sisko. Sylvi Tarjavaara on jo siirtolaisia ennestään.

– Sen vuoksi minusta ei lähtö niin raskaalta tunnukaan, en ole ennättänyt vielä niin kiintyä Lappeenrantaan...

Kukaan perheen jäsenistä ei ole aikaisemmin käynyt ulkomailla – ellei oteta lukuun isän sodan aikaista Venäjän vierailua.

– Lähtöjännityksen koimme jo paljon aikaisemmin, kesällä. Nyt se alkaa olla jo melkein ohi.

Viisi viikkoa merellä

Valtamerimatka Australiaan alkaa Saksasta kolme päivää sen jälkeen, kun juna on puuskuttanut pois Lappeenrannan asemalta.

– Matkan on ilmoitettu kestävän viisi viikkoa. Onhan siinä olemista...

Vaate- ja erilaiset taloustavarat ovat jo matkalla uuteen kotimaahan.

Huonekalut on myyty, samoin Ristikankaankadun varrelle kolmen vuoden aikana valmistunut omakotitalo, josta ei koskaan tullut Tarjavaaroille veloista vapaata omaa kotia.

– Matkakustannukset kohoavat meidän kohdalla 690 000 markkaan. Niihin suurin piirtein hupeneekin kaikki se, jonka olemme ennättäneet viidentoista vuoden naimisissa olon aikana koota.

Australia mansikka

Australiasta tänne saapuneet tiedot siirtolaisten mahdollisuuksista ovat mansikan makuisia.

Perillä huolehtii maan hallitus perheestä leirillä niin kauan kunnes perheen pää saa työpaikan ja asunnon, maksaapa taskurahaakin. Eikä enempää työpaikan kuin asunnon saamisen pitäisi olla kiven takana.

– Olemme kuulleet, että Australiassa riittää ammattimiehelle työtä...

Tarjavaarat ovat tehneet päätöksensä. Se on syntynyt selvän järjen sanelemana. Eteen on tullut ajatus, että muu ei enää auta.

On Suomi köyhä, siksi jää, ennusti runontekijä jo kauan aikaa sitten.

Kai Skyttä