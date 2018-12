Miksi Lemin seurakuntapastorin nimeä ei näy Taipaleen pappien yhteystiedoissa, kirkkoherra Lea Karhinen?

Kolmesta seurakunnasta yhdistyvä Taipaleen seurakunta aloittaa toimintansa uudenvuodenpäivänä. Taipale ja sen alueseurakunnat Lemi, Savitaipale ja Suomenniemi ilmoittavat joulunajan tapahtumista ja uuden seurakunnan yhteystiedoista paikallislehti Länsi-Saimaan Sanomissa. Ilmoituksessa on viiden nykyisin töissä olevan papin tehtävät ja puhelinnumerot, mutta kuudennen, Lemin seurakuntapastori Katariina Äijälän nimi puuttuu.

Eikö Katariina Äijälä siirrykään uuden seurakunnan palvelukseen, Lemin ja tulevan Taipaleen seurakunnan kirkkoherra Lea Karhinen?

— Katariina Äijälä on saanut töitä muualta, ja hänelle on myönnetty puolen vuoden virkavapaa. Tapio Kilpiä tulee hänen sijaisekseen.

Vähennetäänkö pappien määrää pysyvästi?

— Alun alkaen, kun liitosneuvotteluja alettiin käydä, oli ajatus siirtyä viiteen pappiin Savitaipaleen kirkkoherra Ossi Hjerpen jäätyä eläkkeelle. Se on yhä tavoite, mutta aika näyttää, pärjätäänkö näin.

Eli nyt Savitaipaleella vs. pastorina toimiva Tapio Kilpiä siirtyy sivuun, jos Katariina Äijälä päättääkin palata takaisin.

— Juuri näin. Emme ole vielä lähtöjuhlaa Katariinalle järjestämässä.

Tuleeko yhdistymisestä muita henkilövähennyksiä?

— Lemin ja Savitaipaleen taloustoimistot ovat jo jonkin aikaa tehneet yhteistyötä, mikä on käytännössä tarkoittanut sitä, että yksi talouspäällikkö on hoitanut kahta seurakuntaa. Yksi papin virka ja yksi talouspäällikön virka on siis jätetty täyttämättä.

Onko seurakuntien yhdistämisestä jo kaikin osin selvät suunnitelmat?

— Eivät ole kaikki kuviot selvillä, lähdemme liikkeelle sillä mikä on. Paljon on saatu valmiiksi, ja loput asiat loksahtavat kohdalleen ajan myötä.

Seurakuntien yhdistymistä on valmisteltu niiden yhteisessä järjestelytoimikunnassa. Milloin lokakuussa valittu uusi kirkkovaltuusto pääsee päättämään uuden seurakunnan talousarviosta?

— Kirkkovaltuusto kokoontuu tammikuun aikana. Sitä ennen järjestelytoimikunta kokoontuu vielä kerran ja tekee esityksen budjetista.