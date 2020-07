Pääkirjoitus: Jos metsään haluat mennä nyt – Marjastaja voi kohdata karhun Etelä-Karjalan metsissä

Riistanhoitoyhdistysten tiedot kertovat, että Etelä-Karjalan metsissä tallustelee runsaasti karhuja.

Etelä-Karjalassa on tehty tänä vuonna jo satoja karhuhavaintoja, joista lähes puolet Lappeenrannassa. Määrä on kasvussa ja siitä kielii myös 20. elokuuta alkava karhunmetsästyskausi. Kaatolupia on myönnetty tänä vuonna viime vuotta enemmän.

Riistakeskuksen tiedotteen mukaan Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden-Imatran, Joutsenon, Etelä-Saimaan ja Ylämaan poikkeuslupa-alueilla saa tänä syksynä kaataa 28 karhua.

Karhujen kanssa metsissä pyörii jälleen myös lukuisa joukko ihmisiä sienten ja marjojen perässä. Lisäksi korona-aika liikuttaa suomalaisia yhä enemmän luonnon helmaan. Mahdollisuus karhun ja ihmisen törmäämiselle Etelä-Karjalan metsissä on siis kasvanut. Ja todennäköisesti kohtaamisia on jo ollutkin, mutta marjaryppäitä tuijottavat ihmiset eivät aina edes huomaa ympäristössä olevia villieläimiä.

Karhukannan kasvua ei tarvitse pelätä. Ihmisen kohdatessaan karhu kääntyy yleensä kannoillaan samaan tapaan kuin ihmiset tekevät. Jos emokarhun havaitsee yhdessä pentunsa kanssa, silloin on syytä olla varovainen ja vetäytyä tilanteesta.

Suupetoyhdyshenkilö opasti Etelä-Saimaan haastattelussa (E-S 24.7.) marjastajia harjoittelemaan kepeää yksinlaulua ja hyräilyä marjaretkillä, sillä karhut ovat luonnostaan arkoja otuksia ja pysyvät loitolla.

Karhujen lisäksi marjastajien on syytä vilkuilla muutenkin ympärilleen. Jokamiehen oikeudet antavat marjastajille ja sienten kerääjille mahdollisuuden valita omat paikkansa sadon keräämiseen. On silti hyvä muistaa jokamiehen oikeuksiin liittyviä perusasioita.

Toisten ihmisten pihapiirit ja mökkitontit on syytä kiertää. Se voi ärsyttää mökkiläisiä ja muita kiinteistöjen omistajia. Viime vuosina on myös uutisoitu marjaraivosta. Käytöstavoista on hyvä pitää kiinni myös marjareissuilla. Etelä-Karjalan metsissä on tilaa kaikille.