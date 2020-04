Lauritsalan kartanoa kuivatetaan putkirikon jäljiltä – Rakennukset ovat myytävänä yhdessä tai erikseen tai vuokrattavissa, myös juhla- ja tapahtumatilaksi

Muutamia kiinnostuneita on ollut liikkeellä. Eräät kartanosta kiinnostuneet ovat käyneet siellä kokeeksi nukkumassa. Tähänastiset osto- ja vuokrausaikeet ovat kariutuneet viimeistään loppusuoralla.

Lauritsalan kartanon myynti- ja vuokrausponnisteluissa on vesivahingon mittainen tauko. Putki rikkoutui keittiössä joulukuussa ja kasteli keittiön ja kellarikerroksen välipohjaa.

Lappeenrannan yritystilan kiinteistöjohtaja Timo Hämäläinen kertoo, että tilojen kuivatus on ollut koko talven ajan käynnissä ja välipohjaa on purettu. Vaurio pystytään korjaamaan, ja paikat saadaan kuntoon. Työn on määrä valmistua toukokuussa.

Lauritsalan kartano ja sen ulkorakennukset ovat edelleen myytävänä tai vuokrattavana yhdessä tai erikseen.

Hämäläinen kertoo, että muutamia kiinnostuneita on ollut, mutta loppusuoraa pidemmälle ei ole päästy. Tosin yhdet ostajakandidaatit ennättivät niin pitkälle, että kävivät kokeeksi nukkumassa kartanossa.

Kaksi palveluyrittäjää on äskettäin käynyt katsomassa paikkoja, mutta koronaviruksen aiheuttama taloudellinen lamaannus on pysäyttänyt kaupanhieronnan.

Kartanoa voidaan vuokrata juhla- ja tapahtumatilaksi

Lauritsalan kartanosta on Hämäläisen mukaan tullut yksittäisiä kyselyjä, voiko sitä vuokrata tilapäisesti sekä järjestää tapahtumia ja juhlia.

Tilapäinen vuokraus onnistuu, kunhan tilanne normalisoituu koronaviruksen jälkeen. Juhlien järjestäminen onnistuu itse kartanossa tai navettaan remontoidussa isossa juhlatilassa.

Yrjö Utti Lauritsalan kartano on kiinnostanut muutamia ostajia ja vuokraajia, mutta aikeet ovat tyrehtyneet viimeistään loppusuoralla. Kuva on otettu toukokuussa 2006.

Tärkeintä on, että kartano saadaan fiksuun käyttöön. Vuokraaminen juhlatilaksi on tällaista käyttöä. — Timo Hämäläinen

– Tärkeintä on, että kartano saadaan fiksuun käyttöön. Vuokraaminen juhlatilaksi on tällaista käyttöä.

Esillä on ollut Hämäläisen mukaan mahdollisuus, että kartanoa voisi vuokrata Varaamo-palvelun kautta, mutta vanhan rakennuksen kohdalla se ei välttämättä ole toimiva ratkaisu.

Ylläpito maksaa 25 000 euroa vuodessa

Lauritsalan kartanon upeutta ja miljöön viihtyisyyttä ei kiistä kukaan. Saimaa ja kanava näkyvät ikkunoista ja tilavasta puistosta. Kauppahinta on Hämäläisen mukaan kohtuullisella tasolla, mutta vuotuiset käyttökustannukset ovat arveluttaneet. Ne ovat 25 000 euroa.

Lauritsalan kartano on suojelurakennus ja yksi Lappeenrannan arvokkaimmista ja historiallisimmista rakennuksista. Hämäläinen muistuttaa, että kartanon kaava kuitenkin sallii sisätiloihin pieniä muutoksia. Niitä voidaan tehdä, jos kartanolle ilmaantuu ostaja tai vuokraaja.

Kartanossa voi asua ja yrittää

Kartano soveltuu samanaikaiseen asumiseen ja yritystoimintaan. Jos ilmaantuu navetasta ja tallirakennuksesta kiinnostunut ostaja, Hämäläisen mukaan voidaan harkita jopa niiden erottamista omaksi tontikseen.

Tulevan käyttäjän on myös pohdittava, mitä tehdä kellarikerrokseen rakennetun allasosaston kanssa. Sen käyttökulut ovat Hämäläisen mukaan kohtalaisen suuret.