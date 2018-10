Ryanair avaa ensi kesänä lentoreitin Lappeenrannasta Pohjois-Kreikan Thessalonikiin. Reitti on yhtiön kolmas Lappeenrannasta, sillä ensi kesänä lennot jatkuvat Kreikan pääkaupunkiin Ateenaan kerran viikossa ja kahdesti viikossa Italian Bergamoon.

Lennot kaikkiin kolmeen Ryanairin kohteeseen alkavat ensi huhtikuussa. Vielä ei tiedetä, milloin Thessalonikin lennot tulevat myyntiin.

— Tämä tulee kasvattamaan Ryanairin paikkamäärää Lappeenrannan lentoasemalta noin 40 prosenttia suhteessa tämän kesän paikkatarjontaan. Se on meille iloinen uutinen, Lappeenrannan lentokentän toimitusjohtaja Eija Joro sanoo.

Joron mukaan lokakuun alussa Ryanairin kuluvan kauden lentojen 32 000 paikasta lähes 31 000 paikkaa oli myyty. Uusi reitti kasvattaa ensi kesän kapasiteettia kasvaa noin 45 000 paikkaan.

— Tänä kesänä lennot ovat olleet täynnä. Varsinkin Milanon Bergamon kentän lennoista useita on ollut loppuunmyytyjä. Olisimme ottaneen mielellämme lisää kapasiteettia Bergamoon, mutta tilanne on se, että kysyntää on enemmän kuin on tarjontaa.

Tavoitteena saada ympärivuotisia kohteita

Toistaiseksi Ryanair lentää vain kesäkaudella, ja talvikaudella Lappeenrannasta lennetään lomalentoja. Lappeenrannan lentokenttä käy neuvotteluita useiden eri lentoyhtiöiden kanssa lennoista kesäkaudelle 2019, talvikaudelle 2019—2020 ja kesälle 2020.

— Ehdottomasti tavoite on, että saisimme ympärivuotisia kohteita ja saisimme lisättyä liikennettä sekä kesä- että talvikaudelle, Joro sanoo.

Joron mukaan tavoitteena on avata reitti Lappeenrannasta saksankieliseen Eurooppaan tai Hollantiin, koska siellä on paljon potentiaalisia matkailijoita, jotka voisivat olla kiinnostuneita matkustamaan Saimaan rannalle.

Myös matkailu Espanjasta Suomeen on myös kasvussa, joten sekin olisi suunta, joka kiinnostaisi matkustajia molempiin suuntiin.

Pietarilaiset toivovat lentoja Lappiin

Pietarin läheisyys on tärkeää Lappeenrannan lentokentälle, sillä lennoilla on ollut paljon venäläisiä matkustajia.

— Meidän oman alueen kysyntä ei millään riittäisi näin isoille koneille ja operaatiolle, Joro toteaa.

Pietarilaiset ovat toivoneet, että Lappeenrannasta voisi lentää Lappiin.

— Se olisi yksi hyvin mielenkiintoinen kohde, Joro kertoo.