Painettu lehti ei ilmesty huomenna, tilaajille tarjolla tuhti lukupaketti näköislehtenä

Painettu lehtemme ei ilmesty huomenna loppiaisen takia, mutta tarjolla on paljon luettavaa näköislehdessämme sekä verkkosivuillamme.



Tarjoamme painetun lehden ilmestymättömyyspäivinä tilaajillemme luettavaksi näköislehden, jonka tuottaa Väli-Suomen Median Sunnuntaisuomalainen.



Ilmestymättömyyspäiviä ovat muun muassa uudenvuodenpäivä, loppiaisen jälkeinen päivä, pääsiäispäivät sekä juhannus.



Huominen näköislehti ilmestyy verkkosivuillamme sekä ja mobiilisovelluksessamme varhain aamulla.



Tässä viisi poimintaa näköislehden juttutarjonnasta:



1. Janne ja Sini Salmisen perheessä arki sujuu. Joillekin toimiva yhteisvanhemmuus syntyy kuin itsestään, toisten pitää opetella sitä enemmän.



2. Shetlanti on ponien paratiisi. Tuulisilla, puuttomilla nummilla vaeltelevat pörröiset shetlanninponit ovat kuin satukirjasta.



3. Entinen kaupunginjohtaja Pekka Sauri oli sosiaalisen median edelläkävijä – mutta hänkin on mokannut somessa.



4. Rakkaus vaatii kaksi. Kakkonen on Sari Vettenvirran ja Mikko Kiisken onnennumero, joten heidän tuleva hääpäivänsä on tietenkin 22.2.2020



5. Ursula Herlin on kiltti stand up -koomikko. Hänen esityksissään kenenkään ei tarvitse piileskellä takarivissä.