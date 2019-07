Vesijohtotyömaa supistaa Lauritsalantietä elokuun puoliväliin saakka — Työmaan kohdalla on vain yksi kaista käytössä ja valo-ohjaus

Lauritsalantielle on tullut useita viikkoja kestävä hidaste. Lappeenrannan Energiaverkot rakentaa parhaillaan runkovesijohtoa Kaukaan ja Lauritsalan Hallituskadun välille. Vesijohtotyömaa sijaitsee pääosin Lauritsalantien pyörätien alla.

Lappeenrannan Energiaverkkojen rakennuttajainsinööri Matti Pylkkänen kertoo, että liikennehaitta kestää elokuun puolivälin tienoille saakka.

Työmaan kohdalla on siihen asti vain yksi ajokaista käytössä, sillä pyörätie on siirretty kulkemaan toista ajokaistaa pitkin. Työmaan kohdalla on liikennevalo-ohjaus ja aiempaa alhaisempi nopeusrajoitus.

Ensin 400 metrin ja sitten 250 metrin työmaa

Tämänhetkinen työmaa 400 metrin osuudella valmistuu heinäkuun lopussa. Sen jälkeen työmaa siirtyy Lauritsalaan päin, ja 250 metrin osuutta rakennetaan elokuun alkupuoliskon aikana.

Elokuun loppupuolella Lauritsalantie voidaan Pylkkäsen mukaan avata liikenteelle kokonaan, vaikka työ jatkuu Lauritsalan päässä syyskuuhun saakka.

Marleena Liikkanen Lauritsalantie oli alkuviikosta pahasti ruuhkautunut, mutta pahin ruuhka on hellittänyt, vaikka jonoa kertyy yhä.

Alkuviikolla Lauritsalantie oli erittäin ruuhkainen, mutta paine on sittemmin vähän hellittänyt.

Pylkkänen toivoo, että autoilijat välttävät ajamista Lauritsalantiellä ja käyttävät sen sijaan Reunakatua tai Kuutostietä.

Runkoputki siirtyy tehdasalueen ulkopuolelle

Vanha Kaukaan ja Lauritsalan välinen runkovesijohto kulki UPM Kaukaan tehdasalueen halki. Kun putki oli käyttöikänsä päässä, uusi putki rakennetaan tehdasalueen ulkopuolelle.

Samassa yhteydessä Energiaverkot vetää Lauritsalantien varteen uutta sähkökaapelia ja kaupunki saneeraa katuvalaistusta.

— Kaikki mahdolliset remontit tehdään yhtäaikaa. Tämä on nykyisin aidosti ajatuksena, Pylkkänen sanoo.