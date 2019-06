Etelä-Savon pelastuslaitos on kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa metsäkoneesta sammutusapua metsäpaloihin.

Laitetta testattiin tiistaina Mikkelin metsäkoululla ja tulokset olivat niin rohkaisevat, että kone laitettiin saman tien matkaan auttamaan Taipalsaaren turvepalon sammuttamisessa.

— Etelä-Karjalan pelastuslaitos on pyytänyt meiltä Taipalsaarelle virka-apua ja sinne on jo mennyt miehiä ja kalustoa muutenkin. Tämä on osa sitä ja on varmasti tilanteessa avuksi. Laitetta oli tarkoitus käyttää lähipäivinä kulotuksessa, mutta nyt se pääsi heti tositilanteeseen, kertoo pelastusjohtaja Seppo Lokka.

Lokka uskoo laitteen pärjäävän tositoimissa mainiosti. Metsäkoneen päälle on tehty erikseen asennettava vesisäiliö, pumppukalusto ja vesitykki. Pumpulla voi täyttää säiliön luonnon vesilähteestä ja käyttää sitten vesitykkiä palon sammuttamiseen.

Metsäkone ja sen kuljettaja tulevat palopaikalle koneyrittäjän ja pelastuslaitoksen tekemän sopimuksen mukaan. Pelastuslaitos tuo koneen päälle kiinnitettävän säiliön. Sammutuslaitteisto saa voiman metsäkoneesta.

Liitännät ovat valmiina ja laitteiston kytkemiseen menee aikaa muutamia kymmeniä minuutteja. Voisi ajatella, että järjestelmää ei lähetetä aivan pikkupaloon, mutta Lokan mukaan asia ei ole niin yksinkertainen.

— Voi olla ns. pienempi palo, jossa ei ole vesilähdettä lähellä ja on vaikeakulkuinen maasto. Sellaiseen tämä pääsee, on kuin säiliöauto metsässä ja pystyy operoimaan vielä luonnonvedellä.

Lokka näkee laitteistossa paljon mahdollisuuksia. Siitä on tekeillä yksi Pelastusopiston opinnäytetyökin.

— Sitä kautta saadaan lisävalaistusta ja varmaan koko ajan muutenkin opimme tästä lisää.

Sammutuskone lähtee palopaikalle samalla periaatteella kuin muutkin sinne hälytettävät koneet. Toiminta perustuu yhteistyösopimukseen koneyrittäjän kanssa.

— Se on kaikkien etu, että tulipalot saadaan mahdollisimman nopeasti sammumaan. Yrittäjä on tässäkin tapauksessa lähtenyt projektiin erittäin hienosti mukaan.

Kokeilua ovat olleet ideoimassa myös Pohjois-Savon sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitokset.

Kokeilussa on käytetty Kangasniemellä toimivan Veljekset Hokkanen Oy:n Ponsse Buffalo- kuormatraktoria. Ponsse on selvittänyt tarvittavat rakenteet ja muutokset metsäkoneeseen. Säiliövalmistaja on ollut Rst-Lapit Oy ja Ekin Muovi Oy Pieksämäen Virtasalmelta. Mäki-Reini Oy Isostakyröstä on toimittanut pumppukaluston. Etelä-Savon ammattiopisto on selvittänyt täydennyskoulutustarvetta metsäkoneenkuljettajille. Hankkeessa on mukana myös Metsä Group.