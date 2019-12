"Timo on jouluyön lapsi, paras mahdollinen lahja, mitä voi saada" — Downin oireyhtymä ei hidasta lahjakkaan 27-vuotiaan Timo Raution vauhtia

Timo Rautio, 27, on Pirjo ja Hannu Raution silmäterä. Vanhemmille on itsestään selvää, että kuopus asuu edelleen kotona. He haluavat tarjota pojalleen niin hyvän elämän kuin mahdollista. He ovat myös kiitollisia kaikesta, mitä ovat itse Timolta saaneet.