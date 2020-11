Wuoksen Agilityurheilijoiden pitkään kestänyt kartoitus uuden harjoitushallin löytämiseksi on vihdoin tuottanut tulosta.

Uusi agilityhalli sijaitsee Jänhiäläntiellä Joutsenon Korvenkankaalla. Kyseessä on vanha teollisuusrakennus, jonka käyttötarkoituksen muutos vaatii vielä sinetin keskiviikkona kokoontuvalta Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunnalta.

– Vihdoin ja viimeinen löytyi sopiva ja hinnaltaan oikeanlainen halli, iloitsee Wuoksen Agilityurheilijoiden puheenjohtaja Sari Suonio.

Agilityseuran käyttöön tulee hallista noin 650 neliötä, mikä on lähes tarkalleen saman verran kuin nykyisessä hallissa Rajapatsaalla.

– Kisahallin vaatimuksia tila ei aivan täytä, vaan kyseessä on harjoitushalli, Suonio toteaa.

Tassuturvalliseen ympäristöön

Wuoksen Agilityurheilijat on ollut vuokralaisena Imatran autopurkamon omistamassa kiinteistössä. Seura on ollut lähtöliipaisimella jo vuosia, sillä vuokraisäntä on suunnitellut yritystoimintansa laajentamista koiraharrastajien käytössä olevan hallin paikalle. Nyt yrityksen suunnitelmat ovat toteutumassa, ja Wuoksen Agilityurheilijoiden vuokrasopimus päättyy marraskuun lopussa.

Muutto uuteen ympäristöön on tervetullut asia myös sikäli, että vaikka nykyinen halli on palvellut koiraharrastajia hyvin, hallin ympäristö ei ole koirien kannalta paras mahdollinen.

– Hallin ympärillä puretaan autoja, joten siellä voi olla lasinsiruja ja metalliromua, mikä ei koiran tassuille ole hyväksi.

Jänhiäläntiellä Wuoksen Agilityurheilijat pääsee myös lämmitettyyn halliin, joskaan täysillä patterit eivät talvellakaan hohkaa.

– Vuokranantajalle riittää, kunhan lämpötila pysyy plussan puolella, etteivät vesiputket pääse jäätymään.

Tekonurmen rahoituspäätöstä odotellaan

Vaikka kaupunkikehityslautakunnan päätös poikkeamislupa-asiassa olisi myönteinen, täysipainoisesti toiminta uudessa hallissa päästään Suonion mukaan käynnistämään vasta sitten, kun seura saa rahoituksen kasaan uutta tekonurmea varten.

Vanhassa hallissa pohjamateriaalina ollut tekonurmimatto on käyttöikänsä päässä. Tekonurmen hankinta on Suonion mukaan noin 18 000 euron investointi.

– Olemme hakeneet Kärki-Leaderiltä rahoitusta, mutta rahoituspäätöstä vielä odotellaan. Uutta mattoa ei uskalleta tilata, ennen kuin saadaan varmuus asiasta.

Muuton myötä seuran kotihalli sijaitsee jatkossa Lappeenrannan puolella. Tuleeko Wuoksen Agilityurheilijoista nyt lappeenrantalainen agilityseura?

– Ei tule. Pysymme imatralaisena seurana, Suonio vakuuttaa.

Wuoksen Agilityurheilijat on perustettu vuonna 1996. Jäseniä seurassa on noin 110.