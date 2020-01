Tältä näyttää Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen uusi panssaroitu poliisiauto – Hevi on Mörköä kestävämpi ja asuu toistaiseksi Lappeenrannassa

Auto on tarkoitettu varautumis- ja aseellisen uhan sisältäviin tehtäviin, mutta sitä käytetään myös partioinnissa.

Anu Kiljunen Heviksi nimetty auto näyttää kuvissa suuremmalta, mutta herättää luonnossa silti huomiota.

Päät kääntyvät linnoituksen jalkakäytävällä, kun ylikonstaapeli Tuomas Toivanen ajaa Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen uudella, panssaroidulla poliisiautolla. Tummansininen Heviksi ristitty auto noudettiin Helsingistä viikko sitten maanantaina, ja se pitää toistaiseksi majaa Lappeenrannassa.

Toivanen muistuttaa, ettei Heviä pidä sotkea Mörköön, joka on hellittelynimi kuorisuojatulle joukkojenhallintaan tarkoitetulle autolle.

– Ajettavaksi auto on tehty ja kyllä sillä pyritään partioimaan. Ei koko päivää, mutta jos on yleisiä tilaisuuksia tai isoja kokoontumisia, niin pyrimme näkymään paikalla. Sitten ovat tietysti vaativat tilanteet, kuten aseellinen uhka tai varautumistehtävät. Niihinhän se on tarkoitettu, mutta ihan normaalisti partioidaan näkyvillä, että kansalaiset näkevät tällaisenkin olevan käytössä, Toivanen kertoo.

Anu Kiljunen Auton sisustusta ei saanut taltioida kameralla. Toivanen kuvaili ohjauslaitteiden olevan suoraan 70-luvulta.

Tarvittaessa vaikka Helsinkiin

Auto on tarkoitettu Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen käyttöön, mutta tarvittaessa se lähtee entisten piirirajojen ulkopuolelle.

– Jos Helsingissä on iso valtionvierailu, niin jos sinne lähtee poliiseja, lähtee myös kalustoa, kuten kaikissa muissakin poliisitehtävissä.

Anu Kiljunen Uusi auto on herättänyt ihmetystä jalankulkijoissa ja moni katse on kääntynyt sen perään.

Hevi on yksi viidestätoista Mercedes-Benz G280 CDI LAPV 5.4 -ajoneuvosta, jotka poliisihallitus hankki vuosien 2018–2019 aikana poliisin työturvallisuuden ja omasuojan parantamiseksi. Hintaa hankinnalle tuli 400 000 euroa kappaleelta.

– Tällä parannetaan merkittävästi poliisin omasuojaa ja työturvallisuutta ja näin ollen myös kansalaisten työturvallisuutta. Meillä on kuitenkin toimintapakko aseellisissa ja aseuhkatilanteissa. Mitä paremmin olemme suojattuja, sitä nopeammin me olemme paikalla ja kansalaiset saavat apua. Ihmishengelle ei voi määritellä hintaa, Toivanen sanoo.

Suojaus riittävä

Anu Kiljunen Ylikonstaapeli Tuomas Toivanen vastaa Hevin rattiin mielivien poliisien koulutuksesta.

Panssaroitujen ajoneuvojen tarve kertoo Toivasen mukaan maailman muutoksesta. Hänelle tulee viime vuodelta mieleen useitakin tapauksia, jolloin olisi kaivannut panssaroidun auton suojaa.

Hevi oli poliisin käytössä esimerkiksi Porvoon ampumistapauksessa viime vuonna.

– Suomessa on 1,5 miljoonaa luvallista asetta kansalaisilla, mistä 400 000 on kiväärikaliiperisia. Kun tiedetään, että siellä ollaan aseen kanssa vastassa, niin kyllä tämä tuo itsellekin turvaa mennä paikalle.

Hevin luodinkestävyyteen Toivanen ei ottanut syvällisemmin kantaa.

– Suojaus on riittävä poliisin tarpeisiin.