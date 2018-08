Lauritsalassa toukokuussa tehdyn henkirikoksen esitutkinta on valmistumassa lähiviikkoina. Rikoskomisario Teemu Liikkanen Kaakkois-Suomen poliisista sanoo, että poliisille on muodostunut selkeä kuva tapahtumien kulusta. Liikkasen mukaan esitutkinta on valmis elokuun loppuun tai viimeistään syyskuun alkuun mennessä.