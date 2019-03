Sorjosen joukkokohtauksiin haetaan avustajia Lappeenrantaan

Sorjonen-rikossarjan joukkokohtaukseen haetaan vielä avustajia. Viimeiset Etelä-Karjalassa kuvattavat kohtaukset tapahtuvat viikolla 11. Yhteensä kuvaukset Lappeenrannan seudulla ovat kestäneet noin kuukauden.

Tuotanto etsii ihmisiä Lappeenrannan alueella kuvattavaan joukkokohtaukseen, joka kuvataan torstaina 14. maaliskuuta. Kohtaukseen tarvitaan noin 200 henkeä.

— Erityisesti haemme vielä miehiä, koska heitä on ollut vähän vaikeampi löytää. Mutta muuten ei ole mitään rajoitteita, kunhan osaa olla luonnollisesti katsomossa, kertoo 3. apulaisohjaajan assistentti Veera Marttinen.

Haussa tavallisia ihmisiä

Elena Liseytseva Aiemmin sarjassa on kuvattu isoja joukkokohtauksia muun muassa Lappeenrannan linnoituksella.

Kuvaukset alkavat iltapäivällä ja jatkuvat iltaan asti. Avustajaksi haluavan ei tarvitse ottaa stressiä puvustamisesta tai tehdä sitä varten hankintoja.

— Kaikki ketkä ilmoittautuvat mukaan, saavat infoviestin sähköpostilla, eli sitä ei tarvitse sen tarkemmin miettiä. Tärkeintä on, että kaikki varautuvat lämpimillä vaatteilla, sillä kuvaamme ulkona. Sorjosen puvustus myös tarkistaa lopuksi, että kaikki on ok. Mutta ihan tavallisia ihmisiä tavallisilla vaatteilla sinne haetaan, Marttinen kertoo.

Avustajia on etsitty Etelä-Karjalassa eri reittejä ja paljon sosiaalista mediaa hyödyntäen.

— Facebook on ollut aika yleinen, sieltä tavoittaa hyvin lähialueiden ihmisiä, Marttinen tietää.

Avustajan tehtävistä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä 3. apulaisohjaaja Elina Tossavaiseen sähköpostitse osoitteeseen elina.tossavainen@fisherking.fi.

Sorjosen kolmas kausi

Kuvataan kuluvana talvena Lappeenrannan, Joensuun ja Helsingin seuduilla.

Kuvaukset kestävät 4,5 kuukautta, josta noin kuukausi kuluu Lappeenrannassa.

Kuvauksiin osallistuu keskimäärin 70 henkeä.

Sarjaa leikataan jo kuvausten rinnalla.

Ensiesitys TV1:ssä tulevana syksynä sunnuntai-iltaisin sekä Areenassa