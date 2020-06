Ruokolahdella tehty havaintoja kesysti käyttäytyvästä karhusta: Sama karhu on aiheuttanut paljon havaintoja, karkotusmääräykset eivät ole tehonneet

Karhu on oppinut ruokailemaan ihmisten pihoilla.

Ruokolahdella on viime aikoina tehty havaintoja karhusta, jonka liikkeistä on kuvattu videoita ja kuvia sosiaaliseen mediaan. Karhu on viihtynyt myös asuntojen pihoilla ja käyttäytynyt toistaiseksi rauhallisesti ihmistä kohtaan.

Ruokolahden-Imatran riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Hannu Kurjen mukaan havaintojen kohteena on tiettävästi ollut sama erauskarhu, joka jäi edellisenä kesänä orvoksi ja on selvinnyt talven yli.

– Täysin varmaksi asiaa ei voi sanoa, mutta orvoksi jäänyt karhu liikkui tuolloin Puntala-Kuokkalampi-Niskapietilän alueella ja oppi etsimään ruokansa ihmisten pihoista. Oletettavasti karhu selvisi viime talvesta ja on kesän mittaan jälleen liikkunut ihmisten alueilla etsimässä ruokaa, Kurki kertoo.

Karhu on havaintojen perusteella liikkunut Immolan sahan, Oritlammen, Koholanmäen ja Kuokkalammen alueella.

Karhu on tähän aikaan vuodesta rauhoitettu eläin, eivätkä metsästäjät voi puuttua karhuun ilman viranomaisen eli poliisin määräystä. Syksyksi karhun kaatamiseen tarvitaan lupa.

"Karhu on villieläin, eikä sen lähettyville pidä mennä"

Toistaiseksi karhu on ollut kesy ihmistä kohtaan, eikä ole käyttäytynyt vihamielisesti. Kurki kuitenkin muistuttaa karhun olevan silti villieläin ja tilanne voi muuttua hetkenä minä hyvänsä.

Karhuhavainnoista tulee ilmoittaa suoraan poliisille. Kyseiselle karhulle on ollut karkotusmääräys jo muutamaan otteeseen, mutta tuloksetta.

Kurki kertoo olevansa huolissaan kuultuaan ihmisten kävelleen jopa kymmenen-viidentoista metrin päästä kuvaamassa kesysti käyttäytyvää karhua.

– Tällaista ei saa tehdä missään tapauksessa. Vaikka karhu on tällä hetkellä kesy, tilanne voi todellakin muuttua, Kurki huomauttaa.