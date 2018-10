Paperirullia kuljettanut rekka kaatui tielle Haminan ja Luumäen välillä, tie 26 on poikki usean tunnin ajan

Haminan ja Luumäen välillä on sattunut onnettomuus, jossa raskas ajoneuvo on kaatunut tielle.

Liikennevirasto tiedottaa, että tie on suljettu liikenteeltä. Päivystävä palomestari Jukka Viipuri Kymenlaakson pelastuslaitokselta arvioi, että tie on poikki useiden tuntien ajan. Liikenneviraston tiedotteessa arvio on 3—6 tuntia.

Liikenneviraston ensitiedotteen mukaan onnettomuuspaikka on noin 10 kilometriä Haminasta Luumäen suuntaan. Viipuri kertoo, että tarkempi paikka on vajaan kilometrin verran Onkamaan risteyksestä Pyhältöön eli Luumäelle päin.

Hälytys tuli kello 17.32.

Poliisi tiedottaa Twitterissä, että rekan perävaunu on ojassa ja vetoauto poikittain tiellä. Lastina on paperirullia. Ensitietojen mukaan henkilövahinkoja ei ole sattunut.

