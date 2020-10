Käräjäoikeus hylkäsi lappeenrantalaisen miehen syytteen vanhempien varojen kavalluksesta, koska 72 000 euron anastus jäi näyttämättä

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on hylännyt lappeenrantalaista miestä vastaan nostetun syytteen törkeästä kavalluksesta. Vuonna 1958 syntynyttä miestä syytettiin lähes 72 000 euron kavaltamisesta vanhempiensa tileiltä omaan käyttöönsä.

Tapauksessa oli asianomistajina muita vanhempien kuolinpesien osakkaita.

Mies kiisti syyllistyneensä mihinkään rikokseen. Hän oli siinä käsityksessä, että hänellä oli oikeus nostaa tileiltä rahaa ilman ennakkoehtoja ja käyttää rahoja vapaan harkintansa mukaan.

Miehen mukaan isä oli monta kertaa sanonut hänelle, että hän saa käyttää tilejä ilman tilintekovelvollisuutta. Vanhempien tahto ilmeni myös laaditusta asiakirjasta.

Mies oli maksanut vanhempiensa laskut, ostanut heille tavaroita ja käyttänyt rahaa myös omiin menoihinsa.

Syyllisyydestä jäi varteenotettava epäily

Käräjäoikeuden mukaan mies kertoi kuulemisessa tapahtumista totuudenmukaisesti siten kuin hän on ne ymmärtänyt. Oikeus pitää mahdollisena, että syytetty on tulkinnut vanhemmiltaan saamansa valtuuden siten, että on saanut luvan käyttää näiden varoja ilman rajoituksia ja tilintekovelvollisuutta. Sekin on mahdollista, että vanhemmat ovat näin tarkoittaneet.

Tapauksessa jäi näyttämättä, että mies olisi anastanut hallussaan olleita isänsä ja äitinsä rahavaroja. Sekin jäi näyttämättä, että mies olisi halunnut ottaa vanhempiensa raha-asiat hoitaakseen saadakseen siitä itselleen hyötyä.

Koska syyllisyydestä jää varteenotettava epäily, syyte on hylättävä.

Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.

Jos asianosaiset katsovat, että mies on loukannut muiden kuolinpesien osakkaiden oikeuksia saada lainmukainen osuutensa kuolinpesien varoista, he voivat halutessaan selvittää asiaa perinnönjako- tai pesänselvitysmenettelyn kautta tai tuoda vireille korvausasian käräjäoikeudessa.