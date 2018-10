Valtakadulle 18 uutta pysäköintipaikkaa — jalkakäytävän leveys kapenee paikkojen kohdalla kaksi metriä

Valtakadulle Lappeenrannan keskustaan on tulossa 18 uutta parkkipaikkaa.

Paikat ovat kaupunkikehityslautakunnan asialistalla keskiviikon kokouksessa. Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimin esityksen mukaan paikat sijoitetaan Marian aukion ja Anni Swaninkadun väliselle pätkälle kulttuuritila Nuijamiehen puolelle.

Samalla jalkakäytävä kapenee pysäköintipaikkojen kohdalla kaksi metriä. Jalankulkuväylän leveydeksi jää parkkipaikkojen kohdalla kaksi metriä ja kymmenen senttiä.

Parkkipaikat ovat maksullisia ja alueella on jo valmiiksi Williparkki Oy:n pysäköintimittari, joka voidaan ottaa käyttöön.

Uusien parkkipaikkojen taustalla on Lappeenrannan kaupungin tekemä pysäköintipolitiikkaselvitys.

Selvitys on edelleen kesken, mutta jo nyt on nähtävissä, että keskustan hankalin kohta on kyselyn mukaan Valtakatu välillä Snellmaninkatu ja vanha teatteri.