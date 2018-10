Lappeenrannan Salovaara pääsi menestyjä-kilpailun voittajakolmikkoon — Saa ihmisistä esiin parhaat puolet 

Visma Solutions Oy:n toimitusjohtaja Ari-Pekka Salovaara Lappeenrannasta, paraurheilija Sini Pyy Rovaniemeltä ja tietojenkäsittelyn opiskelija Petteri Timonen Salosta on valittu nuorkauppakamareiden Vuoden Nuori Menestyjä -kilpailun kansallisiksi voittajiksi.

Kilpailussa oli 33 aluefinalistia ja 12 kansallisen kilpailun finalistia. Voittajat palkittiin Helsingissä lauantai-iltana.

Perustelujen mukaan Salovaara on moderni toimitusjohtaja, joka saa ihmisistä esille parhaat puolet ja koko potentiaalin käyttöön. Hän on huippu yksinkertaistamaan ja hakemaan tehokkaita ratkaisuja asiakkaille. Ehkä juuri siksi yritys on kasvanut lähes 900 prosenttia vuosien 2011–2018 aikana. Salovaara toimii myös kasvuyhtiöiden enkelisijoittajana.

Timonen on 20-vuotias opiskelija. Hänet on palkittu useissa kansainvälisissä tiedekilpailuissa ja hän on edustanut Suomea tietotekniikkaolympialaisissa sekä työskennellyt muun muassa Googlella ja Nokialla. Timonen nimitettiin yhdeksi Suomen seitsemästä vaikutusvaltaisimmasta teini-ikäisestä vuonna 2016 ja hänen mukaansa on nimetty myös asteroidi. Timonen on käynyt puhumassa eduskunnassa nuorten tiedekilpailuista.

Pyy edusti Suomea Pyeongchangin paralympialaisissa ja sai siellä Whang Youn Dai Achievement Award -palkinnon. Perustelu oli Pyyn suuri rooli Suomen paralympiakomitean urheilijavaliokunnan perustamisessa. Pyy on urheilijavaliokunnan ainoa nainen. Hän haluaa edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa niin paraurheilussa kuin suomalaisessa urheilussa ylipäätään. Pyy on hieno esimerkki haasteiden muuttamisesta vahvuuksiksi ja menestykseksi.

Voittajat valinneeseen tuomaristoon kuuluivat kilpailun suojelija ja mediapersoona Jaajo Linnonmaa, Kumppania Oy:n toimitusjohtaja Leena Roskala, Finnairin viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Arja Suominen, eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen markkinointijohtaja Päivi Sihvola sekä Suomen Nuorkauppakamareiden kansallinen varapuheenjohtaja Ellimaija Ahonen.

Vuoden Nuori Menestyjä -kilpailu nostaa esiin kotimaista osaamista niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin sekä tuo esiin innostavia esimerkkejä johtajuudesta ja henkilökohtaisesta menestymisestä. Nuori Menestyjä on 18–40-vuotias Suomen kansalainen, joka inspiroi omalla esimerkillään ja kannustaa muita ihmisiä aktiiviseen toimintaan ja muutosmyönteisyyteen. Suomen Nuorkauppakamarit ry on järjestänyt kilpailua vuodesta 1990.

Kolme suomalaisvoittajaa etenee seuraavaksi kansainväliseen TOYP – Ten Outstanding Young Persons of the World -kilpailuun, jonka voittajat palkitaan Nuorkauppakamareiden Maailmankokouksessa Tallinnassa ensi vuoden marraskuussa.

Nuorkauppakamari on nuorten aikuisten kansainvälinen kouluttautumisjärjestö. Se pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan kehittämällä jäsentensä johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. Suomessa toimii yli 70 paikallista nuorkauppakamaria ja varsinaisia jäseniä on noin 2500. Maailmanlaajuisesti Nuorkauppakamarissa on yli 170 000 jäsentä. Nuorkauppakamarin kansainvälisiä jäseniä ovat olleet esimerkiksi Bill Clinton, Kofi Annan, Jacques Chirac ja Al Gore.