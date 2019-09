Itsenäisten osuuspankkien määrä laskee lähivuosina, arvioi Timo Ritakallio — Etelä-Karjalassa neljän pankin yhdistyminen ratkeaa loppuvuoden aikana

Itsenäisten osuuspankkien määrä laskee lähivuosina. Näin ennustaa OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Vielä kuluvan vuoden alussa Suomessa oli 153 osuuspankkia, mutta meneillään olevien fuusiosuunnitelmien toteutuessa määrä putoaa vuoden loppuun mennessä 146 pankkiin.

— Jos kaikki julkistetut hankkeet toteutuvat, osuuspankkien määrä putoaa ensi vuonna 130 tienoille, sanoo Etelä-Karjalassa perjantaina vieraillut Ritakallio.

Ritakallio ei mestaroi Etelä-Karjalaa

Etelä-Karjalassa pienet Simpeleen, Parikkalan ja Luumäen osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä Etelä-Karjalan osuuspankin kanssa.

Ritakallio ei halua mestaroida Etelä-Karjalan tulevaa ratkaisua.

— Lähtökohtaisesti tämä on osuuspankkien hallinnon asia paikallisella tasolla päättää. Ensi vuoden aikana ryhmän sisällä muodostetaan yhteinen näkemys siitä, millainen on tulevaisuuden tavoitetila. Käymme keskustelua kaikkien pankkien kanssa siitä, millaiset ovat tulevaisuuden näkymät.

Ritakallion mielestä tulevaisuuspohdinnoissa on oltava mukana näkemys siitä, miten hallinnot ja tietoturva-asiat kehittyvät, millainen on paikallisten pankkien toimintaympäristö ja millaista asiakaskäyttäytyminen on.

— Pienissä alle kymmenen työntekijän pankeissa toimitusjohtaja työnä oli ennen asiakkaiden tapaaminen, mutta nyt hallinto vie paljon aikaa ja kuormittaa. Esimerkiksi Etelä-Karjalan osuuspankissa olisi jo valmiina iso organisaatio, joka voisi hoitaa hallintoa.

Olisiko isompi pankki eduksi alueensa elinvoimalle?

Hän muistuttaa myös, että tulevaisuuden ennusteet esimerkiksi väestökehityksen osalta vaikuttavat asiakasmääriin ja sitä kautta pankkien määrään.

— Sitäkin pitää pohtia onko isompi ja vahvempi pankki parempi asia oman alueensa kehittymiselle ja elinvoimalle.

Vaikka Etelä-Karjalan pankit yhdistyisivät yhden lipun alle, konttorien määrä ei valttämättä laske.

— Konttorien määrän kannalta asiakkaiden käyttäytyminen on ratkaisevaa. Jos asiakkaita on liian vähän, siitä voi olla seurauksia konttoriverkostoon.

Etelä-Karjalassa yhdistymistä suunnitelevien pankkien hallinnot tekevät omia ratkaisujaan vielä syksyn aikana.

Neuvottelut ovat edenneet Etelä-Karjalan osuuspankin toimitusjohtaja Petri Krhonsin mukaan hyvin.