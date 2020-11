Parikkalan kansalaisopiston rehtoriksi on valittu toista kertaa kasvatustieteiden maisteri Timo Toivonen. Parikkalan kunnanhallitus päätti asiasta tiistaina 10. marraskuuta.

Alun perin Toivonen valittiin rehtoriksi kesällä 2019. Yksi hakijoista kuitenkin teki valinnasta kunnallisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Oikeuden mukaan valittaneella oli eniten virkaan liittyvää kokemusta hallinnollisista tehtävistä ja johtamisesta. Siksi oikeus piti puutteena sitä, ettei valituksen tehnyttä esimerkiksi kutsuttu haastatteluun.

Parikkalan kunnanhallitus ei hakenut valitusta korkeimmasta hallinto-oikeudesta, vaan pani kansalaisopiston rehtorin viran uudelleen hakuun tänä vuonna 30.9.–30.10.

Sopivin hakija edelleen Timo Toivonen

Uudella hakukierroksella virkaan haki määräaikaan mennessä seitsemän henkilöä, joista kuusi täytti viran kelpoisuusvaatimukset.

Kuudesta kelpoisuusvaatimukset täyttäneestä hakijasta yksi perui hakemuksensa. Loput viisi hakijaa kunnanhallitus haastatteli maanantaina 9. marraskuuta.

Haastatteluissa kartoitettiin hakijoiden näkemyksiä vapaan sivistystyön kehittämisestä, kokemusta esimiestyöstä sekä yhteistyötaitoja.

Kunnanhallituksen päätöksessä todetaan, että Timo Toivonen on sopivin hakija rehtorin toimenkuvaan. Toivosella on konkreettinen ja parhaiten tehtävään sopiva näkemys vapaan sivistystyön kehittämisestä, ja hänen yhteistyötaidoistaan on saatu myönteistä palautetta.