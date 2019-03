Kun kiinalaista realitysarjaa We are in love kuvattiin Lapissa, kiinalaiset matkailijat varasivat kilvan matkoja Suomeen.

Game of Thronesin perässä Kroatiaan vai ratkomaan mysteerejä Sherlock-sarjan lavasteisiin Lontoossa?

Anniina Metsola Aurinkomatkojen viestinnästä kertoo, että tv-sarjojen ja elokuvien perässä matkustaminen ei yleensä nouse esille matkaa varatessa, mutta kohteessa matkaoppailta kysellään eri kuvauspaikoista.

Esimerkiksi Leonardo DiCaprion tähdittämä, vuonna 2000 ilmestynyt The Beach veti hurjan määrän matkailijoita Phi Phin alueelle Thaimaahan. Kuvausranta jouduttiin sulkemaan matkailijoilta, jotta alue saadaan elpymään.

Matkustustrendi on syntynyt

Matkailulehti Mondo arvioi, että yksi tämän vuoden matkustustrendeistä on elokuvien ja tv-sarjojen perässä matkustaminen.

Elokuvat ja televisio-ohjelmat ovat innostaneet matkustamaan jo kauan, mutta nyt leffa- ja sarjamatkailusta on kasvanut massailmiö. Suurin vetonaula tällä hetkellä on tv-sarja Game of Thrones, jota on kuvattu esimerkiksi Kroatiassa, Pohjois-Irlannissa ja Islannissa.

Pohjois-Irlannissa kuvauspaikoille pääsee omatoimisesti tai opastetusti. Kuvauspaikkojen kiertämiseen on oma sovelluskin. Lisäksi tarjolla on erilaisia elämyspaketteja. Matkailija voi vierailla esimerkiksi kultasepänpajassa, joka on tehnyt kruunuja sarjaan.

Aurinkomatkoilta kerrotaan, että heidän järjestämänsä Game of Thrones -kierrokset ovat olleet erittäin suosittuja Kroatian Dubrovnikissa.

Game of Thronesin kahdeksas kausi alkaa tv-kanavilla keväällä 2019, ja siksi tv-sarjan perässä matkustamisen ennustetaan lisääntyvän.

Suomi tunnetaan yhä paremmin television ansiosta

Myös Suomessa on huomattu, että tv-sarjoilla ja elokuvilla on myönteinen vaikutus turismiin. Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen kertoo, että ne ovat merkittävästi parantaneet Suomen tunnettuutta maailmalla.

Keväällä 2016 kiinalaiseen We are in love -realitysarjaan kuvattiin kolme jaksoa Lapissa. Heti kun jaksot oli näytetty Kiinassa, kiinalaisten tekemät matkat Suomeen kasvoivat räjähdysmäisesti. Ylläksellä puolestaan Game of Thronesista on otettu ilo irti rakentamalla sinne teemaan sopiva lumilinna.

Terhi Tuovinen / House of Lapland Kiinalaista realitysarjaa We are in love kuvattiin Lapissa vuonna 2016. Jaksot toivat runsaasti aasialaisturisteja Lappiin.

Tuomas Kurtakko / Lapland hotels Ylläksellä sijaitseva Game of Thrones -lumilinna on rakennettu myös kansainvälisten vieraiden toivossa.

Virkkusen mukaan kiinalaiset matkanjärjestäjät ovat teknologisesti hyvin edistyneitä ja seuraavat sosiaalista mediaa tarkalla silmällä.

— He tietävät, mikä on in ja mikä ei.

Pari vuotta sitten Yhdysvaltojen Unelmien poikamiestä kuvattiin muutama jakso Lapissa. Se toimi hyvänä kimmokkeena amerikkalaisten Suomen-matkailuun.

Virkkusen mukaan tärkeintä matkailun edistämisessä on ensin saada tunnettavuutta, sillä ilman sitä turistit eivät harkitse matkustamista Suomeen.

— Tunnettavuuden eteen on tehty töitä vuosikausia. Onnistuminen vaatii monien palasten loksahtamista kohdalleen.

Välillä Suomen markkinointi potentiaalisena matkailumaana vaatii nopeita ratkaisuja, ajan hermolla olemista ja riskin ottamista.

— Elokuvat ja sarjat ovat erinomainen kanava lisätä ihmisten kiinnostusta.

Japanissa tuli helmikuun alussa ensi-iltaan Yuki No Hana -elokuva (Lumikukka). Elokuvaa on kuvattu Levillä ja Helsingissä. Japanissa oli jo ennen ensi-iltaa myynnissä Lumikukka-teemaisia matkoja Suomeen. Se, tuoko elokuva japanilaisryntäyksen Suomeen, jää nähtäväksi.

Myös Lappeenrantaan odotetaan ulkomaisia turisteja

Tv-sarja Sorjonen (englanniksi Bordertown) sijoittuu Lappeenrantaan. Sarja esittelee kaupungin monipuoliset kasvot ja Saimaan upeat maisemat. Sarjan oikeudet on tuotantoyhtiö Fisher Kingin mukaan myyty 182 maahan.

— Tv-sarja lisää kaupungin tunnettavuutta tavalla, johon kaupungin omat budjetit eivät ikinä riittäisi, Lappeenrannan kaupungin markkinointi- ja matkailupäällikkö Mirka Rahman sanoo.

Kansainvälisen levityksen myötä tv-sarjan odotetaan tuovan ulkomaisia turisteja Lappeenrantaan. Ensimmäisen kauden jälkeen Lappeenrannassa alettiin järjestää kävelykierroksia sarjan kuvauspaikoille. Kierroksille osallistui noin 350 ihmistä. Yksi heistä oli amerikkalainen nordic noir -sarjoja tutkiva professori.

Rahmanin mukaan erityisesti sarjan toisen kauden kävelykierroksilla kuljetaan Linnoituksen, sataman ja Hiekkalinnan alueella, jotka ovat kaupungin turistikohteita.

Sorjosen kolmas kausi kuvataan talvella, joten tulevaisuudessa Sorjonen-kävelyjä saatetaan tehdä myös talvisin.

— Vaikka sarja käsitteleekin rikoksia, ymmärretään, että kyseessä on sarja, eikä asioita yhdistetä kaupungin imagoon.

Kierroksilla oppaat avaavat sarjan tapahtumia ja käsikirjoittajan ajatusmaailmaa. Kierrokset käsikirjoitetaan yhdessä sarjan käsikirjoittajan Miikko Oikkosen kanssa.

Ensimmäiset kierrokset järjestettiin suomeksi. Tänä vuonna kierroksia on tarjolla suomeksi ja englanniksi.

— Ei tässä vielä voi mistään maailmanlaajuisesta yleisöryntäyksestä puhua, mutta uskon näkeväni enemmän Bordertown-matkailijoita tulevaisuudessa.

Kaamean kankkusen perässä Bangkokiin

Lontoossa voi tehdä opastettuja kierroksia esimerkiksi Harry Potterin ja Sherlock-sarjan jäljillä.

Sherlockin faneille avautui kaupungissa äskettäin pakohuone. Pelissä pääsee ratkomaan mysteerejä sarjan lavasteissa ja kuvauspaikoilla, jos onnistuu saamaan lipun.

Uudessa-Seelannissa vierailtiin paljon Taru sormusten herrasta -trilogiasta tutussa hobitti-kylässä etenkin 2000-luvun alkupuolella.

Italiassa on kuvattu useita elokuvia ja tv-sarjoja. Gardajärvellä on kuvattu James Bondia ja Napolinlahdella Posteljooni-elokuvaa. Lisäksi Napolissa on kuvattu Julia Robertsin tähdittämää Eat, Pray, Love -elokuvaa. Elokuvan perässä matkustetaan edelleen Napoliin pitsalle.

Sisiliassa on kuvattu Kummisetä-elokuvia, jonka kuvauspaikoille moni yritys tekee erilaisia retkiä.

Kreikassa Skopeloksen saarella on mahdollisuus osallistua Mamma Mia -retkelle. Retkellä pääsee tutustumaan muun muassa ensimmäisen Mamma Mia -elokuvan häiden kirkkona tunnettuun Agios Iaonniksen kappeliin.

Jos haluaa lähteä Roger Mooren tähdittämän James Bond For your eyes only -elokuvan maisemiin, kannattaa suunnata Korfulle.

Santorinilla on kuvattu Lara Croft Tomp Rider: The Cradle of Life -elokuvaa, jonka pääosassa nähdään Angelina Jolie.

Thaimaassa on kuvattu kansainvälisiä elokuvia. Muun muassa Bridget Jones: The edge of reason (2004), Men of War (1994), Kickboxer (1989), Mortal Kombat (1994), Rambo (2008), Star Wars: Episode 3. — Revenge of the Sith (2005).

Bangkokissa kierretään Kaamea kankkusen kakkososan kohtausten perässä. Moni haluaa käydä muun muassa Lebua-hotellin Sirocco-kattoravintolassa, joka nähdään myös elokuvassa.

Viime keväänä Kroatiassa Dubrovnikin vanhassa kaupungissa kuvattiin Robin Hood -elokuva. Sen odotetaan tuovan tänä keväänä uusia turisteja kaupunkiin Game of Thrones fanien lisäksi.