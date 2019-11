Sorjosen päätöskausi tulee kokonaisuudessaan nähtäville Yle Areenaan tänään perjantaina. Televisiossa kolmas ja viimeinen kausi starttaa sunnuntai-iltana.

Lappeenrannassa kauden alkujaksot päästiin kuitenkin näkemään ennakkonäytöksessä jo aiemmin tällä viikolla.

Alun perusteella sarjan päätöskausi vaikuttaa monella tasolla olevan vielä edellisiä kausia hyytävämpi. Tällä kertaa tv-yleisö ympäri maailmaa näkee lumisen Lappeenrannan, jonka paukkupakkasissa ruumiit jäätyvät kauniisti, valkea hankipeite tarjoaa hyvän taustan verisille ruumiille ja irtileikatuille raajoille, ja poliisit tarpovat tuiskussa ruumiiden löytöpaikoille karvalakit päässä.

Hyytäviin rikoksiin uppoutuneelle Sorjoselle pieni ja rakastava ydinperhe on aiemmin ollut lämmön ja lohdun lähde. Päätöskaudella sitäkään turvasatamaa ei enää ole, vaan suuri henkilökohtainen menetys sysää Sorjosen hyytävään suruun ja yksinäisyyteen. Sorjosen vaimon Pauliinan hautajaisia vietetään Lauritsalan kirkossa.

— Meille oli jo alkuvaiheessa selvää, että sarjan päätöskausi tulisi sijoittumaan talveen, kylmään ja pysähtyneeseen kauteen. Voin kuitenkin luvata, että kyllä se kevätkin sieltä tulee, sarjan käsikirjoittaja ja ohjaaja Miikko Oikkonen kertoo.

Fisher King Lauritsalan kirkon karu arkkitehtuuri antaa hyvät puitteet hautajaisten surulliselle tunnelmalle.

Sorjosen ensimmäinen kausi nähtiin vuonna 2016. Sen jälkeen on tapahtunut paljon. Ensimmäisen kauden esitysoikeudet myytiin 180 maahan ja myös toinen kausi on käynyt hyvin kaupaksi.

— Kolmannen kauden myyntityö on aloitettu vasta muutama kuukausi sitten, mutta hyvältä näyttää, Oikkonen kertoo.

Oikkosen mukaan palautetta satelee yhä viikoittain ympäri maailmaa.

— Huomattavan paljon viestejä tulee Etelä-Amerikasta. Ehkä Sorjosen maailma on sieltä käsin tarkasteltuna erityisen eksoottinen.

Oikkosen mukaan eteläamerikkalaiset kiinnittävät huomioita muun muassa Sorjosen ja Pauliinan tasa-arvoiseen suhteen. Korkeakoulutettu vaimo tekee omaa uraa ja poliisin huippututkijana työskentelevä mies on samalla rakastava ja herkkä aviomies ja isä.

Fisher King Sorjosen kolmannella kaudella hyödynnetään tuttuun tapaan Lappeenrannan kaupungintaloa.

— Toki paljon kommentteja on tullut myös maisemista, kuten upeista satumetsistä.

Lappeenrannan miessie-murre ei leviä aivan yhtä laajalle kuin maisemat. Isoilla kielialueilla sarjat yleensä aina dubataan ja niinpä Sorjonenkin puhuu milloin espanjaa, ranskaa ja englantia.

— On kuitenkin monia pieniä maita, joissa sitä esitetään suomeksi kunkin maan kielellä tekstitettynä.

Fisher Kingillä ei ole tiedossa Bordertownin maailmalla saavuttamia katsojalukuja. Netflixin kaltaiset yritykset eivät sellaisia paljasta.

— Jos ensimmäisen kauden jälkeen myös sarjan muut kaudet käyvät kaupaksi, siitä voimme kuitenkin päätellä, että sarja on saavuttanut riittävät katsojaluvut.

Sorjonen oli ensimmäisiä draamasarjoja, jotka saivat jalan kunnolla oven väliin kansainvälisille markkinoille. Taloudellisesti tämä oli kuitenkin riskialtista, ja jossain vaiheessa Fisher King horjui konkurssin partaalla. Nyt tämäkin on toisin.

Tänä vuonna Fisher King myi enemmistöosakkuuden Beta Film -yhtiölle, joka on iso saksalainen levitysyhtiö. Oikkoselle ja tuottaja Matti Haloselle jäi kuitenkin osakkuus ja päätösvalta sisältöjän suhteen.

_ Fisher King Sorjosen kolmoskauden miljöönä on Lappeenrannan ja lähialueen talvimaisemat.

Oikkosen toiveena on, että yrityskaupan myötä Fisher King saa projekteihinsa lisää muskeleita.

— Suomessa olemme joka tapauksessa aina pieniä tekijöitä. Kielialue ja budjetit ovat pieniä. Jotta voi tehdä laatudraamaa maailmalle, tarvitaan enemmän verkostoja ja resursseja. Siksi tämä Beta-yhteistyö on niin tärkeää.

Sorjosen menestys oli yksi syy, miksi yrityskauppa toteutui.

— Toki kertoivat seuranneensa meitä kiinnostuneina jo pitkään eli Nymfeistä asti, mutta kyllähän Sorjosen menestys vakuutti heitä lisää.

Entä seuraavaksi? Sorjosen lisäkausia ei enää nähdä.

— Meillä on parhaillaan kehittelyssä kymmenenkunta hanketta, joista sitten katsotaan, tuleeko niistä mitään. On monia mahdollisia genrejä, mutta joka tapauksessa aikomuksena on tehdä sen tyyppistä laatudraamaa, joka on myytävissä maailmalle.

Oikkonen sanoo, että tulevaisuudessakin Fisher Kingin tuotannoissa voidaan hyödyntää idän rajakaupunkejä, ehkä Lappeenrantaakin.

— Pohjoinen elämä ja elämäntyyli on nykyään kovan kiinnostuksen kohteena maailmalla. Siellä Suomi on kuitenkin vain yksi Pohjoismaista. Erityistä meillä on kuitenkin itäraja, joten ilman muuta sitä kannattaa jatkossakin hyödyntää.