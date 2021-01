Tarjous kiiri loppuvuodesta aina Australiaan asti – valituksi on tullut perhe hiukan lähempää, Pirkanmaalta

Luumäen kunta laittoi marraskuun alussa vauhtiin erikoiskampanjan, jossa etsittiin yhtä uutta lapsiperhettä asumaan Luumäelle. Kunta odottaa tulokkailta julkaisuja sosiaaliseen mediaan siitä, miten elämä Luumäellä rullaa.

Luumäen nettikutsu ehti englanninkielisenä kiiriä aina Australiaan asti Suomen sikäläisen suurlähetystön kautta. Siitä ei ole tietoa, harkitsiko kenguruiden maassa kukaan vakavasti muuttoa Suomeen ja Etelä-Karjalaan. Vastapalkaksi medianäkyvyydestä perhe saa kunnalta ilmaisen asunnon vuoden ajaksi.

Mutta pirkanmaalaisperhe tarttui täkyyn ja muuttanee Luumäelle helmi–maaliskuussa.

Vapaaehtoisia ilmoittautujia saatiin neljässä viikossa seitsemän kappaletta ja muutamia kyselyitä. Eniten muuttohalukkuutta olisi ollut pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla, Etelä-Karjalassa tai Kymenlaaksossa ei lainkaan. Valitun perheen lisäksi on nimetty varalle kaksi perhettä.

Osalla oli aikaisempia sidoksia Luumäkeen, osalle kunta oli ennestään tuntematon.

Kuvakaappaus, Suomen Australian suurlähetystö Luumäki haki someperhettä melkein maailman ääristä, kun muun muassa Suomen Australian suurlähetystö välitti nettiviestiä eteenpäin.

Vuokra-asuntojen isännöitsijä Veera Heikkilä Luumäen Isännöintipisteestä sanoo, että kampanjasta toivotaan lääkettä, joka tepsisi asukasmäärän vähenemiseen.

– Valoja sammuu liikaa. Halusimme käyttää tällaista epätavallisempaa keinoa erottuaksemme muista kunnista. Samalla viivalla on monia muitakin. Tuntuu, että sellainen markkinointi ei yksinään riitä, jossa luetellaan kunnan etuja asuinympäristönä.

Luumäellä on myös melko paljon vuokra-asuntoja suhteessa asukaslukuun. Noin 300 asunnosta 10–15 on tyhjinä. Heikkilän mukaan asuntoja täyttyy ja tyhjenee vuoronperään. Käyttöaste on 94 prosenttia.

Ajankohta uusien asukkaiden maanittelemiseen on sikäli sopiva, että koronaviruksen takia monet ovat vaihtaneet ehkäpä pysyvästi etätyöhön, jossa oman asuinpaikan pystyy valitsemaan vapaammin.

Tuntuu, että sellainen markkinointi ei yksinään riitä, jossa luetellaan kunnan etuja asuinympäristönä. — Veera Heikkilä

– Nostamme myös mieluusti tietoisuuteen verraten lyhyitä välimatkoja lähikaupunkeihin, Lappeenrantaan, Kouvolaan, Kotkaan ja Haminaan.

Hän aprikoi, että samantapaista keinoa, vaikkakaan ei täysin identtistä, on hyödynnetty Pohjois-Suomen suunnalla.

Heikkilä on ollut puheissa valitun perheen kanssa, ja henkilökohtainen tapaaminen on vuorossa ensi viikolla.

Ensisijaisena toiveena on, että lapsiperhe voisi kertoa viikoittain julkisesti rauhallisesta ja viihtyisästä asuinympäristöstään sekä siitä, miten Luumäki on järjestänyt muun muassa päiväkoti- ja koulupalvelut. Harrastaminen on plussaa, sillä silloin esille pääsevät mukavasti esimerkiksi liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet.

Kampanjan sisään on kirjoitettu perusjuoni, että vanhemmat ja lapset juurtuisivat vuoden aikana vakituisiksi asukkaiksi. Veera Heikkilä korostaa, että päätös mahdollisesta jäämisestä on yksinomaan perheen. Siihen kunta ei voi sitouttaa.

Aloitus siirtyi hiukan

Alunperin Luumäellä ajateltiin, että kampanjassa valittu perhe toisi muuttokuormansa Luumäelle heti vuoden alussa. Hakuaika päättyi itsenäisyyspäivänä. Vajaan neljän viikon huiskaus ei onnistunut, ja kompromissina sopimukseen tuli joko helmikuun tai maaliskuun alku.

Veera Heikkilä tuumii, että kampanjan perustana on tavallaan usko ihmisiin, jotka kykenevät tekemään elämässään isojakin liikkeitä varsin nopeasti.

– Vaikka omalla kohdalla se tuntuisi mahdottomalta.

Hän ennakoi, että Luumäki tarttuu vastakin kampanjoihin asukkaiden houkuttelussa.