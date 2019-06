Lappeenrantalainen HC Leso keräsi hyväntekeväisyyteen 11 000 euroa ja rahoitti pienille koululaisille kesäleirin — Rokkikukot kertovat mikä motivoi auttamaan

Parasta on ollut uiminen. Näin tiivistävät Elias Raami ja Kerttu Hätönen, jotka ovat olleet kesäkuun alusta saakka Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piirin ja hyväntekeväisyysryhmä HC Leso:n järjestämällä kesäleirillä. Se on järjestetty HC Leso –yhdistyksen hyväntekeväisyystempauksella kerätyillä 11 000 eurolla. Leirin on järjestänyt Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri ry yhteistyössä HC Leso:n kanssa. MLL:n Kymen piirin koordinaattori Marjaana Peronmaan mukaan leiri on ollut onnistunut ja takaisin on tullut pelkästään hyvää palautetta. Tarjolla on ollut monenlaista tekemistä uimisesta ja jalkapallon pelaamisesta retkille kotieläinpuistoon ja Päihänniemeen makkaranpaistoon. Kuvataideopiskelijat ovat ohjanneet taidetuokioita ja HC Leson edustajat ulkopelejä.