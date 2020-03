Minna Lignell valittu Eksoten operatiivisen päällikön tehtävään

Lignellillä on vankka kokemus terveydenhuolto- ja sosiaalialalta.

Filosofian maisteri Minna Lignell on valittu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin operatiivisen päällikön tehtävään.

Lignellillä on vankka kokemus ja osaaminen terveydenhuolto- ja sosiaalialalta. Hän on toiminut Eksotessa hankepäällikkönä ja maakuntaliitossa sote-valmistelutehtävässä. Valinnan tehnyt Eksoten hallitus katsoo, että Lignellillä on laaja verkosto ja erinomaiset edellytykset operatiivisen päällikön tehtävään.

Operatiivisen päällikön tehtäviin kuuluu toimia toimitusjohtajan apuna ja tukena. Hän varmistaa päätösten ja strategian tehokkaan täytäntöönpanon.