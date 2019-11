”On yritetty ajaa autolla päälle”, vahvistaa lappeenrantalaisten pysäköinnintarkastajien esimies — Työväkivallan pelko kuormittaa, ja paikallisille pysäköinnintarkastajille ihmisten aggressiiviset purkaukset ovat arkipäivää

Lappeenrannan kaupungin pysäköinnintarkastajat kohtaavat päivittäin aggressiivista käytöstä. Yleistä on, että pysäköintivirheestä sakotetut asiakkaat esimerkiksi herjaavat pysäköinnintarkastajia sanallisesti. Lappeenrantalainen pysäköinnintarkastaja kertoo, että ihmisten yleinen käsitys on, että tarkastajille saa osoittaa millaista käytöstä hyvänsä. Vakavimmissa aggressiivisissa purkauksissa pysäköinnintarkastaja on ollut jopa hengenvaarassa.

— On oltu oikeudessa, kun on yritetty ajaa autolla päälle, lappeenrantalainen tarkastaja kertoo.



Lappeenrannan kaupungin pysäköinnintarkastajien esimiehenä toimiva kunnossapitopäällikkö Topi Kangas vahvistaa, että tapaus, jossa tarkastajan yli uhattiin ajaa autolla, sattui joitakin vuosia sitten. Hänen mukaansa tuollaiset tapaukset ovat kuitenkin onneksi harvinaisia. Yleisemmin tarkastajat kohtaavat henkistä väkivaltaa, haukkumista ja nimittelyä.

— Kaikki mahdolliset haukkumasanat ovat käytössä, Kangas kuvailee.



Lappeenrantalaiset pysäköinnintarkastajat eivät esiinny jutussa nimillään kohtaamiensa vihanpurkausten vuoksi.