Lappeenrannan kaupunki uusii verkkosivunsa kevään aikana. Valmisteleva työ on jo pitkällä, kertoo kaupungin viestintäjohtaja Alina Kujansivu. Nykyiset sivut on otettu käyttöön vuonna 2015.

Uudistuksen tavoitteena on Kujansivun mukaan saada kaupungille nykyaikaisesti toteutetut verkkosivut, jotka palvelevat käyttäjiä mahdollisimman hyvin kaupungin asioiden osalta, ja samalla mahdollistavat myös kaupungin asioiden esittelyn selkeällä ja monipuolisella tavalla sekä informatiivisesti että visuaalisesti.

Uudistuksella tavoitellaan parempaa sivuston käyttökokemusta käyttäjille, sekä samalla jo jossain toisessa järjestelmässä olemassa olevien tietojen hyödyntämistä. Se merkitsee työajan säästöä ylläpidossa, sanoo puolestaan kaupungin verkkoviestintäsuunnittelija Johanna Ilves.

Suosikit-toiminto ja paranneltu hakutoiminto

Ilveksen mukaan kaupunki haluaa yleisesti ottaen parantaa sivuston verkkopalvelun laatua ja hyödyntää uutta teknologiaa.

Uudistuksessa on kolme eritystä painopistettä: sivuston palvelupolkujen selkiyttäminen ja hakutoiminnon kehittäminen, palvelutietovarannon hyödyntäminen sekä asianhallinta- ja asiakirjahallintajärjestelmän hyödyntäminen.

Täysin uutena ominaisuutena on tulossa suosikit-toiminto. Käyttäjä voi kerätä itselleen tärkeistä sivuista tai toiminnoista suosikkilistoja.

– Sivuston ylläpitoteknologia uudistetaan kokonaan, ja muun muassa hakutoiminto uudistuu.

Hakutoiminto tulee olemaan hyvin keskeisessä roolissa uusilla sivuilla.

– Sillä halutaan ohjata ihmisiä hakemaan tietoa sivuilta hakusanojen perusteella, jolloin ei tarvitse tarkemmin tuntea koko palvelukokonaisuutta tai sen sijoittumista kaupunkiorganisaatiossa löytääkseen tiedon sivuilta.

5 000 – 10 000 käyntiä päivässä

Ilveksen mukaan Lappeenranta.fi -sivustolla on 5 000 – 10 000 käyntiä (istuntoa) per päivä. Alkuviikolla kävijöitä on enemmän kuin loppuviikolla. Mobiililaitteella sivustoa käyttää 60 prosenttia ja desktop-laiteella 40 prosenttia.

Kaupungilla on lappeenranta.fi-sivuston lisäksi lukuisia muita sivustoja, joiden kävijämäärät eivät sisälly lukuihin. Tällaisia sivuja ovat esimerkiksi visitlappeenranta.fi, lappeenrantaevents.fi, lprteatteri.fi ja lprorkesteri.fi sekä greenreality.fi

Kaupungin nykyiset sivut ovat Alina Kujansivun mukaan olleet ihan toimivat sekä sisällöllisesti että visuaalisesti.

– Kehitys menee kuitenkin eteenpäin kovaa vauhtia, ja sen vuoksi nyt oli selkeästi tarve jo uudistaa sivuja ja myös raikastaa niiden ilmettä.

Tarkoitus parantaa kaupungin digitaalisia palveluita

Kaupungin verkkosivustokokonaisuus on hyvin laaja, koska kaupunkiorganisaatiossa hoidetaan niin monia tehtäviä, ja tästä syystä kaupungille tulee välillä palautetta siitä, että verkkosivuilta on haastavaa löytää asioita.

– Tästä syystä olemme nyt esimerkiksi panostaneet erityisesti tuohon hakutoimintoon, ja siihen ohjataan näkyvästi heti sivustolle tultaessa.

Kujansivu vielä lisää, että verkkosivu-uudistukseen liittyy myös useita muita uudistushankkeita, joilla parannetaan kaupungin digitaalisia palveluja.

Tällaisia ovat esimerkiksi kaupungin sähköisten palveluiden uudistaminen ja sähköisten lomakkeiden uudistaminen, kaupungin sisäisen viestintäkanavan eli intranetin uudistaminen sekä laajat tietojärjestelmien ja asianhallintajärjestelmien uudistushankkeet.

130 000 euron kustannukset

Kaupunki kilpailutti sekä julkaisujärjestelmän että muun sivustoteknologian, mukaan lukien palvelutietovaranto- ja asianhallintajärjestelmän integraatiot keväällä 2020. Kilpailutuksen voitti Tietotalo Infocenter Oy.

Käyttöönottovaiheen kustannus on noin 130 000 euroa.

Sivusto on suunniteltu Lappeenrannan kaupungille, eikä samanlaisia sivuja ole muilla.